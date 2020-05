"Las cuatro Champions en cinco años del Real Madrid no se pueden justificar en el arbitraje"

En el año 2016 el Real Madrid escribía una nueva página en la historia del fútbol logrando la undécima Champions. El colegiado de aquel partido, Mark Clattenburg, ha desatado la polémica al hacer una confesión sobre ese partido: Supo en el descanso que el gol de Ramos era fuera de juego.

Miguel Talavera reconocía que “no gusta que después de tantos años vuelvan a restregártelo en la cara” y aseguraba que las declaraciones del árbitro han sentado mal porque “No toleráis que haya la mínima sombra de duda sobre un triunfo del Real Madrid”.

Antonio Romero se mostraba tajante sobre el tema: “Estáis poniendo en cuestión los títulos del Madrid. Me parece que es un error de VAR, no es un error flagarante. Los árbitros tienen mucha cara, eso de que en el descanso no les dan información, que apagan los móviles y no ven las jugadas, es mentira (…) Esa final es más culpa que la perdiera el Atlético de los cambios cagones del Cholo, que del árbitro”.

Jesús Gallego alegaba que no se puede achacar una victoria a un error de arbitraje: “Cuándo Mourinho dijo aquello todos nos lo tomamos a broma. Sería injusto decir que el Barcelona que ganó aquel día en el campo del Chelsea con una actuación arbitral de broma no se merecía ganar esa Champions (…) Las cuatro Champions en cinco años del Madrid no se pueden justificar en el arbitraje, aunque les pese a muchos”.

Además, Julio Pulido también ha querido señalar que el error de Clattenburg no es el único que se produjo aquella noche en San Siro: “Todos los que decís que el gol es clave en el devenir del partido, dais por hecho que el Madrid no habría hecho nada en el resto del partido. Grizemann falló un penalti en el 45 y de eso no se dice nada”.

Mercado de fichajes

La crisis del coronavirus también ha tocado con fuerza al mundo del fútbol, lo que incluye el mercado de fichajes. Muchas voces autorizadas ya han anunciado que las operaciones que tengan lugar este verano, no serán ni parecidas a las de mercados pasados.

Messi se ha pronunciado sobre la posible llegada de Lautaro al Barça, y lo ha hecho de forma muy positiva: “Si Messi bendice a Lautaro habrá que romper la hucha y ver qué hay” Jordi Martí.

Sin embargo, Talavera cree que es una operación poco probable: “El Barcelona ha dicho que esta temporada no puede devolver el dinero a los abonados, que se lo devuelve en el 21/22, ¿De qué estamos hablando? Están tiesos”

Además, algunos de nuestros colaboradores han recordado que el Inter no tiene intención de vender al jugador: “El Inter no tiene intención de vender a Lautaro, pero sí de comprar otros jugadores, y eso va a ser complicado (…) El Barça no puede decir abiertamente que no quiere a Coutinho y que lo va a regalar, pero es muy difícil que vaya a sacar mucha pasta por él”, comentaba Mario Torrejón.

Aunque el club azulgrana no es el único que tiene una situación complicada. Javi Herráez, punta a que el Real Madrid tiene un total de 37 fichas: “El Madrid es el mejor equipo del mundo y nadie se quiere marchar del Madrid, pero no hay sitio para todos (…) El Madrid quiere fichar, pero antes de que entren tienen que salir” comentaba el colaborador.

Talavera señalaba que quizá para algunos sería mejor salir del club blanco: “Cuándo eres un jugador joven te lo tienes que pensar un poco y verte maduro para estar en ese equipo. Llegar tan rápido puede darte un frenazo y hacer que no encuentres sitio en ese equipo”.

Jordi Martí ha señalado que lo que más pesa es el tema económico por encima de los colores: “No se quieren ir porque tienen unos salarios… ¿Quién te va apagar eso con una recesión económica?”.