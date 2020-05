OK, radar, láser o covid-19: ¿Conoces el significado de estas siglas?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso ha sido la protagonista política de la semana. Lo ha sido por muchas cosas, pero en este espacio nos vamos a centrar en lo lingüístico. Ayuso comenzó la semana en una entrevista en Onda Cero en la que aseguró: “Tengo claro que este virus -por eso se llama COVID-19, porque es ‘Coronavirus diciembre 19’- este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes. Y yo tengo muy claro que el virus en febrero, en enero febrero, entre febrero marzo no digamos, estuvo por toda España y por la Comunidad de Madrid”.

Pero esto no es así, patinó la presidenta de la Comunidad de Madrid al atribuir la ‘d’ de COVID-19 al mes de diciembre. Lo cierto es que la ‘d’ es la inicial de la palabra inglesa desease que significa enfermedad. Las siglas por tanto se refieren a la enfermedad -desease- provocada por el coronavirus -COVI-.

Alfredo Urdaci y C-C-O-O

Ayuso no es la única que históricamente ha tenido problemas con las siglas. Parece que también las tuvo el expresentdor del Telediario de TVE Alfredo Urdaci. Él no tenía muy claro lo de la 'c' y la 'o'. Aunque no por el coronavirus precisamente. Cuando una sentencia de la audiencia nacional condenó a TVE por la denuncia del sindicato CCOO de manipulación informativa de la huelga general del 20 de julio del año 2002. La sentencia le obligó a la lectura de la esa información en la primera edición del Telediario. Urdaci presentó el texto consensuado con el sindicato fuera del tiempo del Telediario y tras informar de la finalización de este. Para referirse al sindicato no dijo “Comisiones Obreras” sino “C-C-O-O”. Tiempo después, cuando le preguntaron si volvería a nombrar así al sindicato aseguró riéndose: “cuando toque lo verás”.

Diferencia entre sigla y acrónimo

El caso de Urdaci es buen ejemplo para comprender qué diferencia el acrónimo de cualquier otra sigla. C.C.O.O. son siglas ya que no se pueden pronunciar como si fuera una palabra. Hay que decir “Comisiones obreras” aunque al escribirlo pongamos C.C.O.O. En cambio, las siglas que pronunciamos como si fueran una palabra son los acrónimos. Es el caso de COVID.

¿OK, okey?

OK es una sigla que utilizamos mucho en redes sociales y no está del todo claro su origen. El diccionario de Oxford explica que se trata de una sigla que surgió en el siglo XIX en Estados Unidos. Una forma humorística que se hizo popular en aquel tiempo ya que fue un eslogan durante la campaña a la reelección en 1840 del apodado Old Kinderhook.

Otra teoría es que nació durante la guerra civil de Estados Unidos cuando los soldados que regresaban de la batalla apuntaban en sus pizarras 0K. Zero killed, cero muertos.

Radar también es un acrónimo

También tenemos palabras que no lo sabemos pero son acrónimos. Por ejemplo: el radar. La palabra viene del inglés: radio (R A) detecting (D) and (A) ranging (R) que literalmete significa "detección y localización por radio".

La siglas de la depilación

También está el láser. Light (L) amplification (A) by stimulated (S) emission (E) of radiation (R); lo que en español quiere decir: amplificación de luz mediante emisión inducida de radiación.

Las siglas de la radio

Aunque ahora el eslogan de la Cadena SER es un juego de palabras con el verbo ser, lo cierto es que la radio más escuchada de España también es un acrónimo. Es la Sociedad Española de Radiodifusión. En la radio hay muchas siglas: Radio Nacional de España -RNE- la COPE -Cadena de Ondas Populares Españolas- e incluso Onda Cero parece que recibió ese nombre por sus primeros dueños, la ONCE -la organización nacional de ciegos españoles-; por eso lo de ONda CEro. En este caso la ‘N’ no es por el sorteo de noviembre.