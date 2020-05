Omar Mascarell, capitán del Schalke: "Si fuese el Madrid, ficharía antes a Haaland que a Sancho"

Omar Mascarell, canterano del Real Madrid y actualmente capitán del Schalke 04, ha estado en El Larguero con Yago de Vega para valorar la vuelta de la Bundesliga, que arranca con el gran partido entre su equipo y el Borussia Dortmund. Una de las mayores rivalidades en Alemania que representa el pistoletazo de salida a la vuelta de la normalidad.

El futbolista del Schalke se encuentra lesionado, por lo que no podrá estar disponible para su entrenador, sin embargo afirma estar "muy contento" por la vuelta del deporte, después de todo lo vivido.

Enfrente tendrá a los Sancho, Haaland, Reus y compañía que quieren quitar el liderato al Bayern, sin embargo tiene clara su elección entre el inglés y el noruego para el Real Madrid: "Me quedaría antes con Haaland que con Sancho. Conozco bien el club, estuve muchos años, sé que tiene la mentalidad idónea para estar en ese club"

El partido será en el Signal Iduna Park, un estadio legendario conocido por la atmósfera que crea el muro amarillo y que sin embargo, será imposible disfrutar. A pesar de como visitantes les favorece, también le entristece que se tenga que juagr bajo estas condiciones: "Es una pena, hasta para nosotros, que no haya afición. Sabemos que es lo mejor ahora"

El futbolista canario tiene igual que todos muchísimas ganas de Bundesliga y no sólo a corto plazo, ahora asentado y como capitán se ve más años en Alemania: "No me planteo volver a España a corto plazo", declara.

