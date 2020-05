El pastor que cuida a sus ovejas mientras habla con gente que se siente sola

Interovic, la interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino ha lanzado una campaña en la que pastores se ofrecen a conversar por teléfono con las personas que están confinadas y solas en su casa. Uno de ellos lo hemos encontrado en el pueblo turolense de Bello una localidad de 200 habitantes dentro de la zona de la Laguna de Gallo Canta

Amado Lizama, es pastor desde los 8 años que iba con su padre al campo con las ovejas; ahora con 61 años además ha cogido el móvil para dar conversación a gente que se siente sola.

Amado le gusta charlar y le propusieron formar parte de esta compañía y enseguida acepto. Lleva diez días recibiendo llamadas, algunos días le pasan tres, otros dos y algún día no tiene a nadie que acompañar.

De todo las llamadas que ha recibido le han sorprendió varias; Nos contaba la de un señor que le empezó a hablar de política; … “y le dije que esto no era para hablar de política… que yo no hablo de política…”. O una joven de 23 años que estudia agricultura en Madrid y le pregunto que si estaba solo ella iba a ayudarle a trabajar. Era de padres marroquíes y venia de Holanda. Ella quiere saber del oficio; aprenderlo”

Amado es un hombre afable y con unas ganas infinitas de charlar; así lo ha demostrado contándonos como ahora su hijo 30 años se está haciendo cargo del ganado, modernizado e implantando nuevas maneras de criar las más de mil doscientas ovejas de raza aragonesas pertenecientes a la Cooperativa de pastores OVI Aragón.

Para Amado la soledad es más fuerte en un autobús de zaragoza que en el monte con sus ovejas; además no ha notado el confinamiento; ya que las ovejas tienen que salir a pastar todos los días del año. El confinamiento ha sido normal… “yo cogía el perro y me iba a ver las ovejas… y a comprar el pan. Y luego tengo a mi padre de 87 años que está en su casa solo le hacia la compra…. Eso si en lo que lo he notado ha sido porque ha bajado el precio el cordero en la cooperativa es de 100 euros el cordero. Hace muchos años le pagaban quince mil pesetas, así que no ha cambiado tato la cosa.