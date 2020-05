Mijatovic: "La Juve nos invitó al champán porque no habíamos llevado, no estábamos preparados para ganar"

Este 20 de mayo hacen 22 años desde que el Real Madrid ganó la legendaria Séptima Copa de Europa frente a la Juventus de Zidane y compañía. El gran protagonista de aquella gesta, Pedja Mijatovic asegura en El Larguero que es su segundo cumpleaños. Hablamos con él para felicitarle.

"Lo tengo muy grabado. En estos dos meses he visto el gol de la Séptima muchísimas veces, incluso vi el partido entero hace diez días y he disfrutado. Además, me he dado cuenta de que hicimos un gran partido, fuimos muy superiores a la Juve. Me ha gustado mucho un jugador que llevaba el número 8 porque estaba muy motivado (...) ¿Mi gol? He contestado millones de veces a esto, no ha sido fuera de juego (risas). Además, a mí en mi país me educaron desde muy pequeño a no reconocer. No fue fuera de juego", comienza.

Pedja recuerda que les "invitaron al champán. Nosotros en aquella época no estábamos preparados para ganar una Champions, no llevamos champán ni nada y nos sacaron unas botellas del vestuario de la Juve para celebrarlo como Dios manda".

Agradece esa gran solidaridad y recuerda otro gran momento de aquella noche, el reencuentro con el malogrado Lorenzo Sanz: "Ese encuentro con Lorenzo Sanz cuando se acerca, me abraza, me da las gracias y yo le recuerdo también que hay una prima extra en el contrato que me tiene que pagar, fue muy bonito...".

También preguntamos a Mijatovic por la actualidad. Sobre el futuro del Real Madrid, señala: "Sigo pensando que la eliminatoria va a ser complicadísima porque el Manchester City tiene un buen resultado. El Madrid tiene más opciones de ganar LaLiga que de ganar al City, lo veo complicadísimo. En la liga española sí que tiene opciones, pero en cuanto a la eliminatoria de Champions, aunque nunca se sabe, lo veo complicado. Si algún equipo puede conseguirlo, es el Real Madrid".

Haaland

"¿Si le intentaría fichar si siguiese de director deportivo del Real Madrid? Seguramente sí. Lo que pasa es que creo que no vamos a poder ver estos traspasos de 150 milllones, que van a quedar en el pasado. Si puede salir este verano o el que viene son cosas que hay que tratar con mucha atención, pero está haciendo las cosas muy bien. Un jugador que puede ser futuro. Quizá hay que olvidarse de este verano para poder crear un proyecto deportivo. Los equipos sufrirán económicamente, quizá hay que frenar todas las ideas que se han tenido hace unos meses".

Camavinga

"Es un jugador joven que tiene mucho talento, está haciendo cosas muy importantes. El Madrid tiene jugadores jóvenes en el centro del campo que seguramente el año que viene pueden hacer cosas interesantes. Por lo que he leído, ahora este jugador también sería un traspaso alto. 50 ó 60 millones este verano van a ser como 120 ó 130 otro verano. Como el Real Madrid no tiene un dueño que puede soltar la pasta, creo que tiene que tener mucho cuidado".

