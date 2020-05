"Acabará en el Real Madrid": Antonio Romero desvela el crack mundial que ve cerca del Bernabéu

Como viene siendo habitual, el narrador del Real Madrid en la Cadena SER, Antonio Romero, y el inalámbrico del mismo equipo, Javier Herráez, mantuvieron un encuentro digital en directo donde hablaron de la actualidad del conjunto merengue, el mercado de fichajes que les viene y las salidas que tendrán que pactar para hacer caja y traer a los 'galácticos' que quiere la afición.

El tema en la boca de todos los participantes en ese encuentro, tanto Romero y Herráez como los seguidores que interactuaron en los comentarios, era Haaland y su deslumbrante temporada, que da pie a los seguidores del equipo blanco a ilusionarse y pensar que puede recalar en el Real Madrid en cualquier momento.

Actualidad del equipo

Javier Herráez: “La idea que tiene Zidane es que Hazard esté desde la reanudación de la competición, a Asensio le va a faltar un poco más (...) Irse del Madrid es muy difícil, los jugadores están muy a gusto. Sin embargo hay que vender jugadores (...) Bale no quiere moverse de Madrid y el fútbol no es su prioridad (...) Creo que Achraf se va a quedar en el Dortmund por cuestión de posición: juega por delante del lateral y así me cuesta verlo en el Madrid (...) Florentino tiene ganas y va a seguir como presidente del Real Madrid. Yo lo veo muchos años en el conjunto blanco"

Antonio Romero: “Si todo sigue así, no queda dudas de que La Liga se va a arrancar (...) Ha habido, en comparación con todos los test que se han hecho, pocos positivos. El protocolo se está siguiendo al pie de la letra y eso es positivo para el fútbol español (...) El Real Madrid tiene para tirar, con pocos retoques, para mucho tiempo (...) Yo creo que Bale es recuperable. Lo veo en el Real Madrid (...) No entiendo a quien le hace daño el Real Madrid cambiando el hecho de jugar en el Santiago Bernabéu por el Di Stefano"

Fichajes del Real Madrid

Javier Herráez: ”Al Real Madrid le encanta Haaland, pero el objetivo 'número 1' es Mbappé (...) El Real Madrid es capaz de acometer un fichaje como el de Mbappé (...) Zidane quería a Pogba (...) Lewandowski pasará a la historia como uno de los 5 mejores delanteros"

Antonio Romero: “Haaland, tarde o temprano, acabará recalando en el Real Madrid (...) Yo no veo al Real Madrid haciendo una transacción desorbitada para traer a Camavinga este verano (...) Lo de Van de Beek es un tema que se ha enfriado bastante en el Bernabéu (...) Yo firmaba a Lewandowski con los ojos cerrados"

Ventas que debe hacer el club

Antonio Romero: “La cantera, en tiempos de crisis, siempre tira para adelante. Habrá que cocinarla en otros equipos (...) Yo creo que los descartes que el Real Madrid vería con buenos ojos hacer serían Bale, James y Jovic"

Javier Hérraez: "El Real Madrid debe vender, no solo ceder. Pasa con Ceballos: es un 'tío' joven que tiene venta"