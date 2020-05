Álex Remiro: "Pasas la enfermedad que tiene parado al mundo y no te enteras"

Uno de los primeros futbolistas profesionales de LaLiga en dar positivo por coronavirus, y revelarlo, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para hablar acerca de su situación actual y la última hora del fútbol español, que está por reanudarse.

El guardameta titular del conjunto 'txuri-urdin', confesó haber pasado por el virus sin síntomas: "Es raro, pasas la enfermedad que para al mundo entero y no te enteras (...) Cuando me llamó el médico para decirme que estaba pasando la enfermedad, me quedé muy sorprendido", confesó.

Remiro, que habló de la vuelta de la competición, también trató el tema de jugar la final de la Copa del Rey sin público: "Creo que se pierde toda la gracia al jugar la final sin público... más siendo un derbi (...) En cuanto a la temporada, creo que al menos necesitamos un mes para preparar lo que resta", aseguró Remiro.

Por último, el guardameta de la Real Sociedad sostuvo que, si hay que concentrarse para que se jueguen los partidos, lo harán, porque sostiene que son profesionales, pero aseguró que su opinión 'es que no'.

