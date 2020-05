Ya es posible destruir el coronavirus...en un videojuego

Ya es posible destruir el coronavirus. El titular con el que fantaseamos desde hace meses se ha hecho realidad, aunque virtualmente. Ya es posible destruir el coronavirus en un viodejuego llamado 'Call of Corona: Micro Warfare'.Carmen Fortea, Carmen Navarro, Bea Herdon y Max Ward son tres españolas y un estadounidense que, confinados en Londres, decidieron dedicar el tiempo de cuarentena al desarrollo de este videojuego de acción y comedia.

"Para ser nuestro primer videojuego no está nada mal", cuenta Carmen Fortea en 'La Ventana'. En el juego una soldado se sumerge en el cuerpo de un personaje llamado Tim Hanks con el objetivo de encontrarse cara a cara con el coronavirus y destruirlo, "es un guiño cinematográfico. El juego no es apto para nadie que sepa de anatomía o biología porque le dará un infarto", nos dice entre risas.

Cargarse el coronavirus "desde luego destensar destensa" describe Fortea, que nos cuenta como surgió la idea del videojuego: "Max, el cuarto en discordia, quería hacer un videojuego desde hacía tiempo, pero no teníamos demasiado tiempo. La cuarentena ha sido la excusa perfecta para decir, mira, no hay mucho más que hacer, vamos a dedicar tiempo y esfuerzo a esto". ‘Call of Corona: Micro Warfare’ salió a la venta el pasado 15 de mayo al precio de $3,99 y sus beneficios irán destinados íntegramente a la OMS."Una contribución nunca viene mal. Pero además la idea nunca fue hacer dinero para nosotros, si no que la gente lo pudiese disfrutar", finaliza.