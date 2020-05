Del #StopPlásticos al todo desechable y plastificado

Mientras avanzamos en la desescalada, se empiezan a analizar los cambios de conducta durante el confinamiento y sobre todo los que se producirán a partir de que volvamos a hacer, algo así como una vida normal.

Hemos hablado con Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace, que confirma que se ha disparado el uso de plástico en la compra “por una sensación de falsa seguridad”, incluso ha habido una regresión en aquellas superficies que aceptaban “bolsas de tela para la compra a granel o recipientes como tuppers para otros productos”. La emergencia sanitaria ha desplazado la prioridad sobre la emergencia medioambiental aunque según Barea “esto no debería ser así, porque por culpa de la destrucción medioambiental se ha producido esta pandemia” y se producirán otras si no lo remediamos.

Consumidores tras la pandemia: Más compra on line, y menos conciencia y responsabilidad.

Todos sabemos que la pandemia de la COVID-19, además de los efectos en la salud trae una crisis económica de efectos todavía desconocidos, pero graves. Los expertos están analizando cómo ha cambiado el consumo durante la crisis. Y sobre todo cómo va a cambiar el perfil del consumidor. La profesora de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, Anabel Jiménez Zarco dice que el consumo on line ha aumentado, y se va a quedar. Vamos a ser “omni-consumo” combinando el consumo por internet y el comercio de proximidad. Hay población que no ha perdido su fuente de ingresos, estos dos meses ha ahorrado por estar en casa, pero ese dinero no se va a gastar ahora cuando se pueda. La gente se vuelve más conservadora, y ante la incertidumbre de la situación económica no consume, o consume menos. Y sí, consideraciones como el precio pueden pasan por delante de compromisos éticos o medioambientales.

