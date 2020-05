El encuentro más esperado de la fase 1: un abuelo conocerá a su nieto que nació en pleno estado de alarma

Antonio vive en Leganés, en la Comunidad de Madrid que mañana estrena la ansiada fase 1 de la desescalada que, entre otras cosas, permite ya las reuniones sociales de no más de diez personas en domicilios, terrazas o lugares públicos. Antonio tiene sentimientos encontrado porque, por una parte, quiere ver a su hijo, nuera y nieto, pero por otra tiene la firme responsabilidad de evitar al máximo los contactos y respetar las medidas sanitarias.

Antonio nos ha contado su testimonio en 'Hora 25' fin de semana. No conoce a su nieto, solo por videoconferencia y a "ratitos", como dice. "Es un tema duro", reconoce. Leo, que así se llama el pequeño, nació en pleno estado de alarma y no ha podido tampoco conocer a su abuelo.

Antonio asegura que "no se lleva bien" lo de conocer a su nieto a través de la pantalla del móvil porque, además, son una familia de mucho contacto. Este abuelo tendrá que conocer a su nieto mañana con una mascarilla y "a dos metros", según cuenta, ya entrados en la fase 1 y con todas las medidas sanitarias pertinentes.

La fase 1 para Madrid, Barcelona y partes de Castilla y León

En la fase 1, el Gobierno permite la apertura al público de los comercios con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, las terrazas al aire libre (al 50% de su capacidad y con ocupación máxima de 10 personas por mesa) y los mercadillos (a un 25% de su capacidad), exceptuando aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Las grandes tiendas que superan los 400 metros no pueden abrir.

Esta apertura no está exenta de que se respeten una serie de condiciones entre las que se encuentran: respetar la distancia mínima entre personas, limitar el aforo en el interior del local en caso de que esa distancia no pueda garantizarse, establecer un horario preferente de personas mayores de 65 años, extremar medidas de limpieza, etc. También se permiten las reuniones sociales de hasta diez personas.

En cuanto al encuentro con personas mayores de 65 años, la Orden publicada en el BOE el 9 de mayo especifica en el capítulo 1, artículo 2.2, que "las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas de protección".

Por lo tanto, los encuentros de las familias con sus abuelos sí están permitidos, bien en sus domicilios o en una terraza, dentro de que se respeten límites y se mantengan rigurosas medidas de protección, como menciona el texto. En cualquier caso puede consultar una guía completa en el anexo.

