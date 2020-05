La Vida Moderna bromea sobre que en política al final los extremos siempre se tocan

Los últimos acontecimientos políticos, con las caceroladas de Vox y posteriormente las protestas contra el Gobierno, se han puesto en el centro mediática y no ha pasado desapercibido para Quequé, Broncano e Ignatius en La Vida Moderna, el programa decadente de la SER.

"Estos días se está diciendo mucho, que ni fascismo ni antifascismo. Y bueno, a ver...", relató entre risas David Broncano. "Al final los extremos se tocan", ironizó Quequé. "Ni violencia de género, ni antiviolencia de género", añadió sarcásticamente Ignatius, explicando así el absurdo de este tipo de planteamientos equidistantes.

"La diferencia entre fascismo y antifascismo es bastante evidente, ¿no?", comentaba Broncano. "Tiene poca doblez, no hay una tercera vía", completó Quequé. "El fascismo es una ideología excluyente que va contra muchísima gente y el antifascismo es verdad que va contra una cosa, y que es precisamente contra el fascismo", argumentó Broncano ante tal perogrullada.

"Yo creo que no es lo mismo, no son igual de intolerantes los dos", concluyó Broncano. "En el fondo da igual el número de gente con la que tengas opiniones contrarias, sino que lo que importa es no tener opiniones contrarias", sostuvo Ignatius sobre esos comportamientos equidistantes que tanto daño pueden llegar a hacer en la sociedad.