El doble contrato que Sandro Rosell emplearía para recuperar a Neymar

En una entrevista en la que el expresidente del FC Barcelona aseguró, en 'El Larguero', que no volvería al Barça nuevamente para ejercer su anterior cargo, también hubo cabida para hablar de fútbol.

Y es bien sabido que en Barcelona, cuando se habla de fútbol, generalmente sale el tema de Neymar y su vuelta a Can Barça, donde hay sentimientos encontrados por esto.

Sandro Rosell, decidido y convencido de la buena labor que ejercería el brasileño en el Barça, en caso de que llegara nuevamente, habló de ello en 'El Larguero': "Para mí Neymar sí debería volver, pero debería volver con dos contratos: uno deportivo y uno de comportamiento. Eso se puede hacer: pasar unas determinadas horas en casa, otras entrenando…”, dijo el ex presidente culé, seguro de lo que Neymar volvería a significar para el FC Barcelona en caso de que vuelva.

A su vez, y para reafirmar lo que dijo sobre su vuelta, Sandro Rosell aseguró que el jugador está arrepentido y que quiere volverse a vestir de blaugrana: "No he hablado nunca más con él, pero me consta que quiere volver. Estoy convencido que piensa que no debería haber salido del Barça", concluyó diciendo.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.