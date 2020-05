La SER accede al informe íntegro de la manifestación del 8-M remitido por la Guardia Civil al juzgado

La Cadena SER ha tenido acceso al informe sobre la manifestación feminista del 8 de marzo que causó el lunes la destitución del general Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid. Es un informe de 83 páginas que recoge y estudia declaraciones de testigos que acudieron a la manifestación del 8-M, vídeos que se pudieron tomar durante la grabación, declaraciones de Fernando Simón en las que advertía del peligro de la pandemia de coronavirus y declaraciones de promotores que, en calidad de testigos, han declarado ante la Guardia Civil para explicar los motivos que les llevaron a cancelar sus actos y eventos que estaban programados durante los primeros días de marzo hasta la primera quincena del mismo mes.

CONSULTA EL INFORME ÍNTEGRO Otra de las conclusiones de este informe es que el Gobierno conocía desde el mes de enero "la gravedad de la pandemia".

El objetivo del informe es saber si, por parte de las autoridades españolas, se “remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en relación con la celebración de las manifestaciones o si, por el contrario, se dieron instrucciones para que no se hiciesen”. Como dato concluyente se subraya “la existencia de llamadas telefónicas por parte de la Delegación de Gobierno a los promotores" de estos actos con el fin de sondear e instar a la cancelación de estos actos. Según el informe de la Guardia Civil, “estas llamadas no aparecen en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno de Madrid” con lo cual se concluye que "existe una posible intencionalidad para que no figure en el registro oficial a pesar de que conocían la gravedad de la pandemia”.

35 actos desconvocados en la primera semana de marzo

De los 157 expedientes analizados se concluye que, durante la primera semana de marzo, había convocados 177 actos, de los cuales 35 fueron desconvocados. Y de este total, 12 de ellos fueron después de la llamada de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El informe de Policía Judicial de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) que hasta el lunes dirigía el coronel Diego Pérez de los Cobos especula además con la posibilidad de que una multitud de italianos contagiados que llegaron el fin de semana del 5 al 8 de marzo hubiesen podido “participar en las manifestaciones pudiendo crecer de forma exponencial los contagios” por no prohibir los vuelos con Italia hasta el 10 de marzo.

Sobre Fernando Simón, el informe recoge una reunión que mantuvo con una asociación religiosa que iba a celebrar un congreso tres días antes de la manifestación y que finalmente se suspendió después de este encuentro con Simón en el que alertó sobre la gravedad de la pandemia.

Otra de las conclusiones de este informe es que el Gobierno conocía desde el mes de enero “la gravedad de la pandemia” y subraya un documento del Ministerio de Ciencia donde Pedro Duque reconoce que en el mes de enero “los investigadores españoles trabajaron ya de forma intensa para luchar contra el virus”.

La jueza, dispuesta a investigar a Interior

La Cadena SER informa desde esta mañana de que, según fuentes jurídicas, la jueza que está investigando el caso está dispuesta a actuar si confirma que el ministro del Interior apartó a Pérez de los Cobos por no contarle que estaba investigando la convocatoria de la protesta.

El cese de Pérez de los Cobos se conoció el lunes. El argumento oficial para su cese fue la "falta de confianza", aunque fuentes del Instituto Armado subrayan a la SER que todo está vinculado a un informe sobre la manifestación feminista del 8-M. Según fuentes consultadas por la SER, Pérez de los Cobos nunca informó al ministerio del Interior de estas pesquisas porque había recibido la orden de la jueza del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez. Según subrayan a la Cadena SER estas fuentes, este sería el verdadero motivo del cese.

La SER adelantó el lunes que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez -Medel envió una carta al Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la que le recordaba las órdenes dadas al equipo de la Policía Judicial de "reserva y secreto de las actuaciones" en la investigación sobre la manifestación del 8-M.