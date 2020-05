Gómez Noya, en El Larguero: "Estamos ante la generación de oro del triatlón español"

Javier Gómez Noya, uno de los deportistas más laureados del deporte español, ha estado en El Larguero con Yago de Vega hablando largo y tendido sobre cómo ha vivido el confinamiento durante los últimos tres meses, y cómo encara un deportista de élite la reanudación de los entrenamientos para un objetivo ambicioso pero lejano, como lo son los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

El triatleta español afirma que ha vivido tranquilo el confinamiento, así como su familia. Nunca ha estado tanto tiempo sin entrenar, y a pesar de que tanto correr como la bici podía hacer en casa, "lo más difícil fue la piscina", bromea el gallego, que ha pasado en Pontevedra este tiempo confinado.

"Estoy como si fuese principio de temporada, he podido entrenar aquí en Pontevedra. Ahora nadando he notado que no he perdido la forma", afirma el triatleta español que ve el lado positivo del confinamiento.

Eso sí admite que el deporte que practica, está de enhorabuena porque los triatletas españoles llevan más de una década liderando las clasificaciones: "Estamos ante la generación de oro del triatlón español". Entre él y Mario Mola los seguidores españoles somos más que afortunados, aunque es justo decir que son muchos más y viene una gran generación detrás.

El Larguero | El Larguero: Charlamos con Iván Helguera y Gómez Noya (29/05/2020) 02:01:40 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Iván Helguera: "En mi época había mejores futbolistas" 00:18:23 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Gómez Noya: "Estamos ante la generación de oro del triatlón español" 00:14:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Ramón Besa: "No recuerdo una figura de liderazgo en otras ligas como la de Tebas" 00:24:22 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (29/05/2020) 00:58:33 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Sonia Bermúdez: "¿El mejor momento de mi carrera? El debut en el Mundial" 00:10:02 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (29/05/2020) 00:32:22 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (29/05/2020) 00:26:28 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (29/05/2020) 00:25:35 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevista con Sandro Rosell y charla de fútbol internacional con Axel Torres (28/05/2020) 02:00:45 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (28/05/2020) 00:28:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El fútbol internacional con Axel Torres | Axel Torres: "Lautaro es un jugador con más gol que Dembélé y Coutinho, es el tipo que necesita el Barça” 00:17:08 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera Parte (28/05/2020) 00:57:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera Parte (28/05/2020) 00:57:32 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Sandro Rosell: "No volveré a ser presidente del Barça" 00:57:58 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.