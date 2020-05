El jugador español de baloncesto Pau Gasol ha asegurado que la "inactividad" que está sufriendo a causa de su lesión en el pie y con la dificultad añadida que tiene en su recuperación el confinamiento por el coronavirus hacen que sea un "reto mayor" el poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, si bien ha recalcado que intentará seguir en activo y estar en ellos aunque sea con 41 años.

"Sería ingenuo no pensar en la retirada, pero sigo con deseo de recuperarme, veremos si me da la oportunidad de seguir jugando. Es confuso saber si el tiempo está a mi favor o en mi contra. No es inhóspito que un jugador pueda jugar a los 41 años, se ha dado varias veces, pero con este tiempo de inactividad supone un reto mayor. Hay que recuperar el pie, lo primero", comentó en declaraciones a TDP recogidas por Europa Press.

Pau Gasol, operado de su lesión en el pie el 9 de mayo de 2019 y posteriormente el 28 de diciembre del mismo año, sigue recuperándose con la intención de darse una prórroga en el baloncesto profesional: "Espero que esté yendo bien, la recuperación. Con esta pandemia y el confinamiento no he podido hacer cosas que tenía planeadas. Tendría que haber tenido visitas médicas para el seguimiento del hueso, unas plantillas especiales para aumentar la carga, y todo ha sido alterado", reconoció el pívot catalán.

No obstante, tiene claro que su deseo es luchar hasta el final para retirarse en las pistas, cuando llegue el momento. "Me he puesto en quirófano dos veces para darme la oportunidad de seguir jugando un poco más al baloncesto. Mi objetivo eran los Juegos de este verano, eso ha cambiado, pero intento tener la opción de volver a jugar", se sinceró

En cuanto a una posible retirada de su camiseta con el '16' en Los Angeles Lakers, opción que defendía su amigo, el fallecido Kobe Bryant, aseguró que la mera posibilidad de que lo contemplen le enorgullece. "Sería un honor estar en los más alto del Staples Center, con la camiseta retirada en esa franquicia histórica y al lado de grandes jugadores. Es difícil de imaginar, pero sólo que consideren la posibilidad es un tremendo honor", manifestó.

Un Bryant, fallecido el 26 de enero de este año en accidente de helicóptero junto a su hija, al que ha vuelto a ver gracias al documental 'The Last Dance' de los Chicago Bulls de Michael Jordan. "He visto a Kobe. Para mí fue emotivo y verle, cuando él empezó jugando contra Michael. Todo lo que Bryant ha conseguido es gracias a Jordan. Emociona mucho verle, para mí está siendo difícil el digerir su muerte y la de su hija. Ver clips suyos me recuerda lo especial que ha sido", se sinceró.