Vuelven los cines de verano (con mascarillas)

A la espera de saber cuando reabrirán las salas de cine, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que en julio comenzarán a funcionar los cines de verano. Los espectadores tendrán que guardar las distancias necesarias y mantener medidas de seguridad personal y las sillas estarán colocadas a una distancia de dos metros, los accesos contarán con dispositivos de gel desinfectante y mascarillas y no se permitirán los aseos portátiles.

En un comunicado, explica el consistorio, que se permitirá la actividad de estos cines al aire libre siempre y cuando se ajusten a las pautas marcadas en dicho plan, que establece que todos los usuarios han de seguir rigurosamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente, guardando y manteniendo las distancias necesarias de seguridad y las medidas de higiene personal que se requieran en cada momento.

Esta decisión afectará al autocine y a los 39 cines de verano que se organizan en 19 de los 21 distritos de la capital durante la época estival. El inicio de la actividad, previsto para julio, se prolongará durante los meses de agosto y septiembre.

La mayor parte de los distritos gestionan los cines de verano a través de contratos de programación cultural, en muchos casos suspendidos por la situación actual. Otros se mantienen en distintas fases de sus respectivos procesos de tramitación y en algún caso puntual el contrato se encuentra vigente.

De momento, las salas de cine no han confirmado cuál será la fecha de apertura, aunque la mayoría de las empresas de exhibición señalan el 19 y 26 de junio como las fechas más probables. Algunas zonas en Fase 2 podrían haber abierto las salas de cine, pero la mayoría ha decidido esperar a hacerlo. Los motivos son la escasez de películas inéditas, algo que no se solucionará hasta que no abran los cines de Madrid y Barcelona, comunidades que todavía están en Fase 1. Otra razón es que todavía los protocolos no están claros y muchos empresarios continúan estableciendo normas para salvaguardar las distancias de seguridad.

Sí ha abierto el Cine Almenara, ubicado en un centro comercial de Lorca, en Murcia. Es la primera sala de cine que se ha puesto en marcha después de estos meses de pandemia. Lo ha hecho reponiendo aquellas películas que estaban en cartelera justo cuando cerraron los cines por el Estado de Alarma. También han abierto sus puertas los Autocines de Madrid, Denia, Getxo y Valencia.