Miguel Ángel Ramírez: "Los clubes de las comunidades en fase 3, deberían pedir jugar con público"

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha charlado con Manu Carreño en El Larguero después de que el mandatario canario le haya transmitido a Javier Tebas, presidente de La Liga, la intención de jugar con público el día 13 de junio en el estadio de Gran Canaria frente al Girona.

"Va a haber público, si nos dejan, en el partido frente al Girona. Yo he hablado con las autoridades competentes, que como avisó el Presidente, será el gobierno autonómico. Si la autoridad sanitaria de este gobierno aprueba el protocolo que estamos planificando, podremos jugar con público" afirma convencido el presidente de Las Palmas que insiste en la competencia del gobierno autonómico.

Ramírez habló con el presidente de La Liga en las últimas horas y obtuvo su apoyo: "Hablé con Javier Tebas esta mañana, una vez terminada la comisión delegada, y me dijo que no tenían competencia. Nosotros te ayudaremos a realizar el protocolo para que las autoridades canarias te lo aprueben" y añade, defendiendo el interés económico por el turismo "Después de esta crisis sanitaria viene la crisis económicas, qué mejor que demostrar a los turistas que en Canarias se puede ver fútbol. El turismo es nuestra principal vía de ingresos, el fútbol debe ir más allá"

Sobre cuál sería la capacida exacta de espectadores sería adecuado al 30% del aforo que coincide con el número de abondado del club: "Tenemos una capacidad de 33.000 espectadores y 11.000 abonados, así que será exclusivamente para ellos"

Una de las grandes controversias ha sido la desigualdad en las condiciones de juego, y lo que significaría para el resto de clubes jugar a puerta cerrada cuando hay otros equipos a los que se le permitiría, así lo defiende el presidente: "El gobierno autónomo será quien decida. ¿Para qué está la desescalada entonces? Canarias no será la única comunidad autónoma que esté en fase 3. Soy de la opinión de que los equipos de las comunidades autónomas que estén en fase 3 lo pidan para que se vea en el mundo que España ha superado el coronavirus, y puede ser destino turístico".

Sin embargo Ángel Ramírez no quiere confrontación con ninguna autoridad y afirma que si el CSD o la RFEF "no están de acuerdo", el dirigente del conjunto canario decide que "no vamos a enfrentarnos a nadie", sentencia.

