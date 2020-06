Las asociaciones judiciales valoran la última versión de Marlaska sobre el cese de Pérez de los Cobos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido en la sesión de control al gobierno en el Senado al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. El ministro ha apuntado a que la petición de información sobre la investigación en torno a las manifestaciones que se produjeron en Madrid los primeros días de marzo, no era para conocer el contenido del informe que hizo la Guardia Civil, sino que lo que querían eran datos sobre la filtración de ese informe a medios de comunicación. "Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ni ha pedido informe alguno, ni acceso al contenido de informe alguno ni ha injerido en la tramitación", ha dicho Grande-Marlaska, asegurando que no va a dimitir.

En 'Hora 25', hemos preguntado a los portavoces de las asociaciones judiciales su opinión sobre la nota que ha publicado el digital El Confidencial. Una nota de la Guardia Civil en la que la Directora General del cuerpo María Gámez, explica que la razón es "no informar del desarrollo de investigación y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial con fines de conocimiento".

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia

"Hay que establecer varias premisas. Los funcionarios policiales adscritos a la policia judical tienen deber de reserva y no pueden ser removidos del cargo, pero eso no afecta a superiores. Y Pérez de los Cobos no formaba parte de la unidad judicial que trabaja para la jueza. Por tanto, puede ser destituido y no tiene por qué conocer el contenido del inofrme que se remite a la jueza"

"Parece razonable que se pida una relación de asuntos sobre los que trabaja la Guardia Civil. No tanto sobre el contenido del informe que es reservado para los funcionarios que trabajan en la unidad. Pérez de los Cobos ni debía de conocer el informe ni tenía garantia de inamovilidad"

"Muchas de las contiendas que deberían quedar en el ámbito político se han desplazado del Parlamento a los tribunales. No entiendo ese desplazamiento porque no corresponde a los jueces dirimir esos asuntos. Sobre las acciones judiciales en contra de Marlaska, tampoco le veo recorrido porque no alcanzo a comprender en qué tipo penal habría incurrido el señor Marlaska"

Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura

"La explicación que ha dado el Ministro es manifiestamente incompleta y contradictoria con la documentación que ha aparecido el día de hoy. Ha transcurrido una semana desde el cese y no ha habido una explicación seria ni convincente"

"Una cosa es que, por parte del ministerio se quiera conocer cómo se distribuyen los efectivos y cuáles son los campos en los que se trabaja y otra que se requiera a un subordinado para que se informe sobre las actuaciones que se llevan a cabo en una unidad de la Guardia Civil

