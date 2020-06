Carlos Sainz pasó por El Larguero para explicar cómo vive el cambio de escudería por primera vez desde el anuncio de su fichaje por Ferrari. El piloto madrileño desveló una de las cuestiones que pidió a McLaren cuando les comunicó su marcha.

"SI hay una situación ideal para irte, es la que he tenido yo con McLaren. Lo primero que les dije cuando les comuniqué que me iba era que me siguiesen utililzando para seguir desarrollando el coche", comenzó a explicar.

"Yo quería seguir viendo a McLaren avanzar y verles luchar por victorias. A mí me gusta desarrollar el coche, lo disfruto. Voy a cumplir mi contrato a rajatabla, si ellos quieren que les ayude yo voy a estar ahí", añadió.

El piloto también describió cómo está viviendo su transición a Ferrari: "todavía estoy asimilando qué es ser un piloto Ferrari". "Me falta pisar Italia, pero poco a poco lo voy asimilando".

Sobre su relación con Leclerc, con el que forma la pareja de pilotos más joven, dijo que "ya lo conocía de antes". "Me dio la bienvenida y, sobre todo, vernos competir en pista que es lo que más nos apetece".

