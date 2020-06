Carlos Sainz: "Es un paso grande en cuanto a presión pero creo que estoy preparado, si no no iría a Ferrari"

Hace pocas semanas tuvo lugar una de las noticias más destacadas del deporte español en este 2020: Carlos Sainz fichaba por la escudería Ferrari de cara a la temporada 2021.

El piloto madrileño reconoció que cuando fue entrevistado en 'El Larguero' una semana antes de hacerse oficial su llegada al cuadro italiano ya estaba todo cerrado. "Estaba todo hecho y más o menos se sabía todo. No podía decir nada, pero sí (risas). Perdonádme pero, ¿lo entendéis no? (risas)".

Sainz se rindió también ante su actual equipo, McLaren, el cual se ha portado muy bien con él y del que espera siga confiando en su trabajo durante toda la temporada. "Si hay una situación ideal en la que irte de un equipo es la que he conseguido con McLaren. Les he pedido que me sigan utilizando para seguir desarrollando el coche, quiero ver a McLaren en un futuro cercano luchando de nuevo por victorias. Hasta la última carrera voy a ayudar al equipo".

El joven piloto español dejó claro también las ganas que tiene de subirse de nuevo a un monoplaza, así como el hecho de que no necesita mucha preparación para volver a competir. "Hace tanto que no conduzco un coche de Fórmula 1 que me parece que fue hace un montón de tiempo. Lo disfruto tanto y me lo paso también conduciendo que lo echo muchísimo de menos. Preparado siempre, somos pilotos profesionales y jóvenes, no nos hace falta mucho tiempo para acostumbrarnos. Vamos a tener todos muchas ganas y vamos a tener que controlar esas ganas porque llevamos mucho tiempo sin correr".

Sainz auguró que tendrá una buena relación con Charles Lecler. "Seguro que un poco más de tensión añade al equipo luchar por el campeonato, pero voy a intentar llevarme esa buena relación con Lando Norris llevármela a Ferrari. Leclerc es un tío 10 y creo que nos vamos a llevar bien".

Además, se mostró muy confiado de cara a sus posibilidades aunque reconoció que la presión que tendrá ahora será mayor. "Se que la presión en Ferrari es mucho más alta pero cuando eres joven también la sientes en muchos equipos para ganarte al mundo de la Fórmula 1. Sé que va a ser un paso muy grande en cuanto a presión, tensión y te van a exigir más pero creo que estoy preparado para lo que venga, si no no me iría a Ferrari. Tengo muchas ganas y motivación para hacerlo lo mejor posible".

Por último no pudo confirmar si Fernando Alonso volverá o no a la Fórmula 1 la próxima temporada. "No tengo información privilegiada sobre si Alonso va a estar el año que viene en la Fórmula 1. Os juro por lo que queráis que no sé nada, no sé cuáles son sus planes. Sé el sitio que hay en Renault y no sé si lo tomará, ojalá vuelva. Nos mandamos unos mensajes cuando fiché por Ferrari y habló con mi padre".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.