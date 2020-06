"Lo ocurrido en las residencias es impropio de un sistema sanitario que presumía de estar entre los mejores"

El último reconocimiento que han recibido los profesionales sanitarios no ha venido de la calle, ni de los balcones. Los aplausos de la sociedad civil han dado paso al reconocimiento institucional, en forma del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que ha sido concedido al personal sanitario. Pero, más allá de los reconocimientos, los profesionales continúan demandando mejoras para fortalecer un sistema sanitario debilitado tras años de duros recortes.

"Que el reconocimiento se haga día a día en todo lo que debemos cambiar para que la sanidad siga funcionando bien", pide Lorenzo Armenteros, portavoz del covid-19 de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Este médico de atención primaria asegura que en los primeros momentos del coronavirus "la desprotección era muy grande" en los centros de salud. "Incluso ahora no tenemos la protección óptima que deberíamos tener. En muchos casos no tenemos protección completa, es una protección muy básica". Dice Armenteros que el colectivo se sigue sintiendo "ese hermano pobre al que no se dedica la atención completa incluso para la protección".

El portavoz de la SEMG ha denunciado también las carencias que el coronavirus ha puesto sobre la mesa en torno a las residencias de mayores. "Lo que ha ocurrido en las residencias de mayores es impropio de un sistema sanitario que presumía estar entre los mejores del mundo", afirma el médico, que cree que estos centros tienen que estar medicalizados con personal sanitario propio o con la ayuda de los centros de salud. "Ese número de muertos, esa muerte en soledad, ese sufrimiento sin compañía que han tenido muchos de nuestros mayores es absolutamente inmerecido".