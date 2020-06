Iturralde González explica cómo hubiese reaccionado en el partido de Eto'o en la Romareda

Samuel Eto'o fue víctima de uno de los espisodios racistas más sonados del fútbol español. En 2006, cuando el Barça se enfrentaba al Real Zaragoza en la Romareda (0-2), la grada comenzó a proferir insultos racistas al jugador camerunés. Iturralde González, exárbitro, explica cómo vivió él la experiencia.

La reacción de Eto'o ante los insultos fue abandonar el campo. No obstante, algunos compañeros y el árbitro se acercaron a él para convencerle de que se quedase jugando. Finalmente, el jugador volvió al terreno de juego.

"Dos semanas después de lo de Eto'o a mí me hacen una entrevista y yo dije 'si a mí me pasa, me voy con Eto'o. Yo no lo agarro'", comenzó a explicar Iturralde González, exárbitro con 17 años en Primera, en El Larguero.

"Esto lo escuchó Kameni y a las dos semanas pité al Espanyol. Me dijo que me venía a dar la camiseta por las declaraciones y yo le di las tarjetas que había utilizado", añadió Iturralde.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.