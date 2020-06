La Guardia Civil le ha dado un retoque al famoso informe sobre el 8-M y le ha entregado una nueva versión a la juez en la que corrige algunos errores, mantiene algunos otros e incluye el vídeo con las declaraciones de la ministra Irene Montero atribuyendo al miedo por el coronavirus la menor asistencia en la manifestación feminista.

Como broma ni siquiera sería graciosa. Como informe policial remitido a una juez es de una gravedad extrema. Los errores y la imprecisiones junto con un vídeo del que no se desprende ninguna irregularidad por parte de la ministra, salvo el comentario de una obviedad que ese mismo día recogían algunos titulares de periódico, siembran un mar de dudas sobre el informe. Y dudas también sobre los que elaboran este tipo de informes judiciales. Porque claro, es pertinente preguntarse si todos los informes judiciales que elabora la Guardia Civil tienen la misma solvencia que este y de ser así, habría que hacerse muchas preguntas y revisar muschísimas cosas. Querríamos creer que no es así, porque si no, ¿cuántas decisiones judiciales se han adoptado en base a informes como este?

No hay que confundir los debates ni mezclar las cosas. El Gobierno tiene que dar explicaciones claras y convincentes sobre el cese de Perez de los Cobos, es su obligación y la obligación de la oposición es reclamársela. Pero, paralelamente hay que reclamar todo tipo de aclaraciones sobre un informe que, con los datos que tenemos hasta ahora, no tiene un pase.

Y por esto también debería estar preocupada la oposición. Pero no.Al PP el informe le parece perfecto porque, al final, está lleno de los arguimentos que la derecha utiliza para cargar contra el Gobierno, aunque estos argumentos esten llenos de falsedades.

Nadie preguntó ayer en el Congreso por ese informe, ese no es el objetivo de la derecha ni de la ultraderecha, velar por la calidad de la democracia o por la salud del estado de Derecho. Esto ni siquiera es secundario para ellos, simplemente no se lo plantean. Su objetivo es más primario, cargarse a un Gobierno al que no reconoce porque de la herida de haber pasado a la oposición brota todavía mucha sangre.

Lo vimos ayer en el pleno. La distancia entre las preocupaciones de la gente y lo que pasa cada semana en la cámara es abismal. Y sí, unos son más responsables que otros. Y los más responsables son el PP de Pablo Casado y su inspiradora ultraderecha que no tienen ningún interés en reconstruir un país devastado. A los que dicen ser los más patriotas les importa un bledo lo que les pase a los españoles.