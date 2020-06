El reto culinario que La Vida Moderna propone al chef Dabiz Muñoz

El programa del miércoles de La Vida Moderna estuvo centrado en la patata de manera absolutamente inesperada y se habló de ella hasta tal punto que la conversación acabó derivando en la propuesta de un reto a uno de los chefs más prestigiosos y mediáticos del panorama gastronómico español.

"La patata ha sido la base de la alimentación en tiempos duros pero es que sigue sin haber nada más triste que una patata hervida", señaló Quequé, a lo que añadió un reto al archiconocido: "Te reto a que con una patata hervida hagas algo bueno".

"Una patata hervida y a lo sumo dos ingredientes, que no sean sal y aceite, evidentemente. Ahí te dejo el reto, Dabiz. Haz tu magia", comentó Quequé, que además reconoció ser fan del cocinero madrileño.

"David te va a ganar", avisó su tocayo Broncano. "El otro día me llegaron unas salsas que ha hecho que eso da gusto verlo. Dabiz hace cosas que tú dices 'no hombre, no. No puedes mezclar yogur con ojos de cabra, salsa tika-masala de Taiwán y lentejas y que eso esté bueno, y lo está'", reconocía entre risas Broncano.