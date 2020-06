Marcos Llorente: "Ningún entrenador de los que he tenido se asemeja a el Cholo

El último partido de fútbol antes de la pandemia fue el Liverpool - Atlético de Madrid que acabó con victoria rojiblanca por 2-3. Marcos Llorente autor de dos de los tres goles de esa noche, ha querido pasar por El Larguero. Confiesa que “lo he visto unas cuantas, tenía todo el tiempo del mundo, cada vez que los veo se me pone la piel de gallina”.

A pesar de su pasado madridista, ha conseguido ganarse el corazón de todos los colchoneros. “Cuándo hablas en el campo, trabajas, eres un ejemplo de constancia… la gente acaba cayendo en tus redes. Más allá de Anfield he dado todo en cada partido, y creo que la afición lo valora”, comentaba Llorente.

Regreso a la competición

Sobre la vuelta después del confinamiento reconoce que: “Nunca hemos estado tanto tiempo sin tocar el balón, nos ha costado volver, cuándo vuelves aparecen molestias por todos lados, pero nos preparamos lo mejor posible para cuando esto empiece”.

Jugar sin público será un punto en contra: “El fútbol es el público, la afición, va a perder su magia, a nosotros nos va a resultar muy raro. Hay que adaptarse cuanto antes a ese silencio”. “No se, escuchar eso sería un poco raro porque miraría las butacas y estarían todas vacías (…) los muñecos de cartón piedra tendría que verlos, pero creo que ni te das cuenta, al final no es lo mismo que una persona”.

Respecto a las delcaraciones de varios clubes que han mostrado intención de jugar con público, piensa que: “Si las autoridades sanitarias lo aceptan, me parece bien siempre que sea para todos igual, o todos con público o todos sin él”.

Cuerpo técnico

Sobre la salida del Mono Burgos dice que: “Es alegre, positivo, gracioso y está bien. Con ganas de acabar esta temporada consiguiendo algo, como dijo. Su decisión es comprensible y todos le deseamos lo mejor”.

Respecto al Cholo, dice que no le sorprendió porque: “Me habían contado como era, es un entrenador diferente, ningún entrenador de los que he tenido se asemeja a él. Me sorprende la capacidad que tienen para meter a todo el equipo una posesión, figura de pase, que hace que no te salgas del entrenamiento”.

La evolución dentro del equipo ha sido considerable, pasando de no contar con minutos a ser un jugador destacado. "Yo le hice saber que no quería salir, quería aguantar y que confiaba







Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.