Cat Power y la grandeza del abismo

Hay discos que tienen algo especial, algo que te invita a quedarte a vivir en ellos, a buscar un rincón cómodo y hacerlo tuyo. The Greatest, el álbum de Cat Power es uno de ellos.

Portada de The Greatest de Cat Power / MATADOR

En 2006 Chan Marshall, la mujer al frente de Cat Power, publicó The Greatest, un disco poderoso, sugerente y brillante que compuso en un periodo de sobriedad tras unos años duros en la vida de la cantante, aquel disco llegó a las tiendas y sorprendió a la crítica musical que se rindió al talento de la compositora. Sin embargo, mientras su carrera se disparaba, su vida personal tocaba fondo hundida en una botella de alcohol y la niebla de una depresión.

Dos semanas antes de que el disco llegase a las tiendas la cantante fue hospitalizada por abuso de alcohol, en una entrevista con The New York Times, Marshall explicó cómo se sentía en esa época. "El alcohol estaba siempre conmigo, me di cuenta que estaba incómoda porque estaba deprimida, orque siempre he tenido este desequilibrio químico en mí. Estoy hablando muy abiertamente pero necesitaba ayuda no me deba cuenta de que tenía un problema y estaba deprimida y bebiendo mucho y nunca pensé que pudiera parar y estaba perdiendo la cabeza", confensaba la cantante.

A pesar de los duros momentos que vivía, Marshall publicó un disco soberbio grabado con grandes músicos de sesión de los discos favoritos de soul de su padre. En las canciones de este disco hay tanto dolor como belleza, confesiones, dudas y también luz. Un trabajo fascinante que mostró al mundo el inmenso talento de esta mujer, una de las compositoras más certerzas de su generación y protagonista del programa de esta semana que compartimos con la cantante Sheila Blanco.