Spike Lee: ''Estamos en una revolución que dice basta, parad de matar a los negros"

Spike Lee es uno de los directores que mejor ha reflejado el racismo estructural en la sociedad estadounidense. Desde títulos como Haz lo que debas, Malcom X o La última noche. Películas en las que el director reflejaba la vida de la comunidad afroamericana, infrarepresentada en el cine, y momentos históricos en la lucha por los derechos humanos. Hasta el nombre de su productora, 40 Acres & A Mule tiene un significado antirracista; ya que recuerda que, tras la supresión de la esclavitud al final de la Guerra de Secesión en 1865, en Georgia se tomó la decisión de distribuir lotes de 40 acres de tierra (160,000 m2) y una mula a algunos de los antiguos esclavos.

Con la llegada de Trump al poder su activismo se ha acrecentado en el cine. Hace dos años, durante la presentación de Infiltrado en el Ku Klux Klan en el Festival de Cannes, arremetía duramente contra el presidente de Estados Unidos. Su nueva película también iba a pasar por Cannes, fuera de concurso, ya que era este año el presidente del Jurado. El coronavirus ha hecho que Netflix estrene Da 5 Bloods: Hermanos de armas directamente en su plataforma este mismo viernes.

El estreno coincide con las protestas por todo el mundo contra el racismo y la violencia policial, tras el asesinato en Estados Unidos de George Floyd, un afroamericano que murió ahogado por un policía. Los gritos de #BlackLivesMatter, las vidas negras importan, se escuchan también en esta película, que arranca y finaliza cuestionando la discriminación y el genocidio hacia los afroamericanos en la historia reciente.

Una sensación que contribuye a demostrar esa frase tantas veces repetida, desde que Marx la plasmara en sus escritos, de que la historia se repite. "No es un cliché, la historia se repite, lo estamos viendo", señala Spike Lee en una entrevista en la Cadena SER. "Estamos en un momento crucial en el mundo. Creo que estamos en una revolución, en medio de un movimiento con gente manifestándose por todo el mundo diciendo ya está bien, ya es suficiente, Black Lives Mattter, las vidas negras importan, parad de matar a los negros, que mueren en manos de la policía", dice convencido el director neoyorquino desde su casa de Brooklyn.

"Estas manifestaciones han ocurrido en Madrid, Barcelona, Londres, Corea del Sur, es algo que está en el ambiente de todo el mundo. Y creo que algo bueno, estamos en un tiempo importante para hacer historia", añade Spike Lee, que ha sido muy activo estas semanas en redes sociales.

"Hay una conexión directa con nuestros jóvenes. Mi hermano era muy joven cuando se alistó. Y es que los jóvenes negros eran mandados al frente, a morir, sin consideración, muchos de sus hijos son los que hoy se manifiestan por los derechos", añade uno de los protagonistas, el actor Delroy Lindo. Spike Lee mezcla la ficción con imágenes reales, de archivo, que muestran cómo mientras los soldados negros defendían a Estados Unidos en Vietnam, su país los masacraba en manifestaciones o mataba a sus líderes, ya que en esos años se produjo el asesinato de Martin Luther King.

La película no puede estrenarse en un momento más oportuno. "Eso permite darnos cuenta de muchas cosas", señala otro actor protagonista, Clarke Peters. "Por ejemplo, de lo poco que contaban las vidas de los afroamericanos. O de que todo tiene que ver con la desigualdad. La riqueza de una nación está en su gente, en la igualdad, por lo que esta lucha racial también es una lucha de clase, y eso debe estar en todo el mundo", reflexiona uno de los rostros más conocidos de series como The Wire o Tremé. "El componente de clase ha desaparecido muchas veces y es importante que lo unamos a la lucha racial. Es crucial", incide Lindo.

Hermanos de armas es una película de acción, con humor negro, crítica social y algo de drama. Una mezcla de géneros que utiliza el director para contar algo que hemos visto en muchas ocasiones en el cine: la guerra de Vietnam y su trauma posterior. Una trama que fue más allá de lo individual, al convertirse en el gran pecado de toda una nación.

Hay referencias a Rambo y a Apocalipsis Now, dos de las películas más conocidas sobre esta contienda. Todas ellas contadas desde la mirada masculina y blanca. "No me gusta decir que nunca ha habido negros en ninguna película sobre a guerra Vietnam. De hecho, Apocalipsis Now, tenía dos actores negros como Lauren Fishburne y Albert Hall", reconoce Spike Lee. Sin embargo, lo que hace direrente a esta nueva película es que "Está contada directamente desde los ojos de los soldados negros".

Cuatro amigos, veteranos de guerra, se vuelven a encontrar en la actualidad en Vietnam. Quieren repatriar el cadáver de otro colega fallecido en la guerra y, de paso, recuperar unos lingotes de oro que escondieron entonces. Esos veteranos son Delory Lindo, Clarke Peters, y también Isiah Whitlock Jr. y Norm Lewis. El soldado joven es Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, y, junto a ellos, está Jean Reno.



El personaje más carismático es el de Lindo, un afroamericano republicano y votante de Trump, que lleva durante el filme, una gorra de Make America Great Again. "Como decía mi madre, los negros no somos una masa uniforme, monolítica. Es cierto que hay un porcentaje de afroamericanos bajo que vota a este señor, al que yo no llamo po rsu nombre, prefiero decir el agente naranja", respondía Spike Lee. "Ese porcentaje tan bajo va a ser todavía más bajo en noviembre", concluía.

"No conozco a nadie de mis amigos, de mi círculo que le haya votado, de verdad", dice Lindo. "Pues yo sí, Kanye West, él lo hizo", bromea Clarke Peters. "Por el retrato de la pérdida que ha experimentado, una acumulación de derrotas que ha hecho que ese porcentaje de votantes negros conecte con Trump. Los negros que votan por Trump", explicaba el actor de The Good fight.