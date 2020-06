Cazorla, sobre su futuro: "Tengo tomada la decisión. ¿Jugar fuera del Villarreal? Posibilidades hay de todo"

Santi Cazorla, jugador del Villarreal, pasó por El Larguero antes de la vuelta de la Liga para hablar de su futuro y de cómo ve las once jornadas que quedan de competición.

Cazorla, de 35 años y tras nueve temporadas en el Villarreal, finaliza su contrato a final de temporada y tiene decidido su futuro. "Ya tengo tomada la decisión, ahora mismo no es momento de decir nada. Tengo una idea de lo que quiero, pero en su momento diré lo que decido. Ahora no es momento porque tenemos que estar pendientes de competir. Esto me ha servido para pensar, escuchar a mi cuerpo, pero no quiero preciparte ni que se especule mucho", explicó.

Respecto a si existe la posibilidad de jugar en otro sitio, Cazorla admitió que "posibilidades hay de todo". "No lo sé, tengo una idea pero cuando llegue el momento la comunicaré y daré las explicaciones. Ahora tenemos que estar centrados", añadió.

"Quiero seguir ligado al fútbol. Como entrenador pordía ser, pero me veo más en una función de director deportivo", explicó

"Tiene que haber igualdad: si hay público que sea para todos"

Otro de los asuntos de los que opinó fue sobre la asistencia de público a los estadios, como pidió el Celta a la Xunta. "Yo prefiero que haya público, aunque juegues fuera de casa. El futbolista necesita ambiente. El que juega de local pierde un plus y es una de las diferencias que se van a notar. Es mucho más difícil jugar sin público, se hace raro", comenzó a explicar.

"Tiene que haber igualdad: si hay público que sea para todos igual. Sobre todo, lo que decidan que sea por la seguridad. Yo creo que tenemos que tener todos la misma igualdad", añadió.

Respecto a las declaraciones de Javier Tebas, que dijo que le parecía bien que algunas aficiones fuesen al estadio y otras no, Cazorla fue contundente. "Hay que respetar la opinión de cada uno, pero yo creo que todos tenemos que tener las mismas condiciones".

"Se me ha hecho largo, pero a mí y a todo el mundo. Va a ser un poco atípico pero volveré a sentirme futbolista. Ahora todos empezamos de cero, algunos equipos estaban mejor que otros, pero ahora hay que volver a empezar. Vemos las cosas más positivas.

"Solíamos compartir habitación; ahora nos obligan a estar en individuales"

Sobre cómo les ha afectado las nuevas medidas contra el coronavirus, Cazorla explicó que "solían compartir habitación, pero ahora les obligan a estar en individuales".

"No podremos estar en salas comunes, no podemos servirnos nosotros la comida.. Es extraño pero es fundamental hacerlo, tampoco cuesta tanto. Yo compartía habitación con Albiol. Lo echaré de menos", concluyó.