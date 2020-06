Jorge Javier Vázquez: "La cultura en España la sostienen las mujeres y los maricas"

Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970) ha visitado este jueves Buenismo Bien y ha sido entrevistado por Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez. El presentador de Sálvame ha tenido tiempo para hablar de política, cultura, de su paso por los programas más mediáticos de la televisión y de la importancia del entretenimiento del periodismo del corazón.

El catalán, que hace unas semanas defendió que Sálvame era un programa de "rojos y maricones", ha hecho una ferviente defensa de este tipo de entretenimiento y ha criticado que se menosprecie a su público, mayoritariamente femenino. "La cultura en este país la sostienen las mujeres y los maricas", ha sentenciado Jorge Javier. "¿Cuántos grupos de hombres heterosexuales conoces que queden para ir al cine o al teatro? Si van es por acompañar a sus mujeres, pero las que leen o van a exposiciones son ellas y ellos lo que hacen es quedar para ver el fútbol".

Henar Álvarez ha aprovechado para explicar a Jorge Javier la teoría que ya expuso en Buenismo Diario hace unas semanas y que sostiene que ver Sálvame significa luchar contra el patriarcado. La cómica hizo un gran análisis sobre los contenidos que tienen prestigio y cómo son los hombres los que lo otorgan.

El periodista ha confesado que al principio creyó que la frase de "rojos y maricones" le podía jugar una mala pasada: "Hubo un momento en el que notaba que el ambiente estaba muy caldeado, la sociedad estaba muy dividida y pensé que quizá tendría que hacer mi desescalada un poco más lenta", comenta refiriéndose al miedo a ser increpado por la derecha. Jorge Javier ha asegurado que le tranquilizó lo que él califica como "la revolución de los Cayetanos": "Tenía de miedo de que me pudieran insultar por la calle, pero si el insulto viene de un tío en un descapotable y con un megáfono... El insulto no te hace daño".

Además, Jorge Javier también ha hablado de su relación con la izquierda sin pelos en la lengua: "La izquierda nunca me ha considerado y yo sé que tengo mucho público entre la derecha". El presentador de Sálvame ha afirmado que ha tenido problemas cuando ha llevado sus espectáculos a ayuntamientos dirigidos por Podemos: "No he tenido ningún tipo de consideración desde la izquierda", sentencia.

Puedes ver la entrevista completa aquí.