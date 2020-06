Irene Montero: "Es una buena noticia que la Justicia haya tumbado esta estrategia de señalamiento"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido entrevistada este viernes por Pepa Bueno en 'Hora 25' en el día en el que la magistrada del juzgado 51 de Madrid ha decidido archivar provisionalmente la investigación sobre la convocatoria del 8 de marzo en la que había interrogado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En el auto emitido este mismo viernes, la jueza Carmen Rodríguez Medel, explica que a su entender José Manuel Franco "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular".

La ministra Montero ha afirmado en Hora 25 que "es una buena noticia que la Justicia tumbe esta estrategia de señalamiento", porque en su opinión "en democracia no todo vale". Sobre la manifestación del 8-M, Montero ha dicho que si hubieran sabido lo que conocen ahora "tendríamos que haber actuado diferente, pero no solo en las manifestaciones, sino también en el transporte público y también con el congreso de Vox".

Escucha la entrevista a Irene Montero en Hora 25 con Pepa Bueno:

Lo que deja en evidencia que la estrategia de señalamiento del 8-M y del feminismo, que no es una novedad de la extrema derecha. Es una buena noticia que la Justicia tumbe esta estrategia de señalamiento y en democracia no todo vale. Se puede discrepar y entendería que la derecha viniera al Congreso de los Diputados a decirnos cosas de derechas, pero este señalamiento tan burdo y tan feo y simplón creo que es una cosa que no vale en democracia y que la ciudadanía ha dejado clarísimo que no van a frenar al feminismo.

Lo que estamos viviendo es una emergencia sanitaria histórica con enero es consecuencias sociales. Hay que ser humildes. Si hubiésemos sabido lo que sabemos tendríamos que haber actuado diferente, pero no solo en las manifestaciones, sino también en el transporte público y también en el congreso de Vox. Hay que ser humildes. La Justicia ha tumbado esta estrategia pero ahí quedan tertulias, portadas difamando y acusando de cosas gravísimas e inhumanas. Decir que un gobernante ha escondido algo es una acusación gravísima. Están en esa estrategia, la de mentir y difamar.

Creo que se desacredita solo. Personalmente puede ser más o menos difícil escuchar determinadas cosas. Lo importante es que han identificado en la crisis sanitaria una oportunidad para intentar frenar un avance del movimiento feminista que es imparable y que para ellos supone algo diferente al retroceso que quieren en las sociedades. En democracia no todo vale.

No hemos debatido sobre este documento (del PSOE sobre las personas trans), pero soy muy consciente que tenemos un acuerdo de Gobierno. Este Gobierno es consciente de las discriminaciones que viven las personas trans. Hay una base muy fuerte y he hablado con Carmen Calvo de ello. Podemos pensar diferente, pero el marco del Gobierno es claro y queremos que cada persona pueda vivir su identidad de género y expresarla de forma libre, porque es un derecho.