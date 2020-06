La jueza archiva la investigación del 8M contra el delegado del Gobierno

La magistrada del juzgado 51 de Madrid ha decidido archivar provisionalmente la investigación en torno a la convocatoria del 8 de marzo feminista en la que había interrogado al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. La jueza entiende que "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

Se trata de un sobreseimiento provisional y no libre como había pedido la Abogacía del Estado y también la Fiscalía.

En los últimos días la magistrada ha tomado declaración tanto al propio José Manuel Franco, que negó haber tenido conocimiento de ninguna orden específica para no permitir las manifestaciones, como también trabajadores de la Delegación y organizadores de algunas de estas concentraciones.

