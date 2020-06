Jorge Javier Vázquez: "¿Cómo no voy a pagar muchos más impuestos? Es lo normal"

Buenismo Bien tuve esta semana a un invitado que no paró de dejar titulares. Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame y una de las personalidades más cotizadas de la televisión en España, respondió con sinceridad y sin tapujos a las preguntas de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez.

En un momento de la charla, Peinado quiso sacar al centro de la conversación el tema de los impuestos y el Ingreso Mínimo Vital, que tanto ha criticado la derecha política de este país. "Cuando oyes decir que con tus impuestos no se puede financiar a vagos cuando se habla del IMV, tú como una persona que contribuirá con mucha pasta a la hacienda pública, ¿qué piensas?", preguntó el periodista vallecano.

"Me parece una desvergüenza, algo inmoral", reconoció Jorge Javier. "Yo pago muchísimos impuestos y supongo que tendré que pagar muchos. ¿Cómo no voy a pagar muchos más impuestos? Es lo normal. Y que nos los suban", añadió una de las grandes figuras de Mediaset.

"Mantener un país vale dinero, y mantener un país con una buena educación, servicios y sanidad no es gratis. Todo esto hay que pagarlo", argumentó Vázquez sobre el estado del bienestar.

"A mí me gusta mucho mi país pero una de las cosas que no me gusta es que somos muy condescendientes con nosotros mismos. Tenemos que ser exigentes, tenemos un buen país pero un buen país pasa por cuidarlo y por saber que todo cuesta dinero. Parece que todo nos viene como regalado y no, hay que ayudar a la persona que le ha ido mal", señaló un Jorge Javier Vázquez sin pelos en la lengua.

"Sería por mi parte totalmente inmoral, yo que he estado trabajando durante la pandemia y no me he visto afectado, que pasase por esta crisis económica de puntillas. Yo tendría contribuir en la mayor medida de lo posible a que todos salgamos adelante. Yo creo que ese es el verdadero patriotismo y no que unos cuantos salgan adelante a cosa de los de siempre", concluyó el periodista de Telecinco.