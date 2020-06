Jorge Javier Vázquez: "Esta pandemia ha conseguido que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente"

Buenismo Bien sigue haciendo historia semana a semana y si hace tan solo siete días contó con todo un exseleccionador nacional como Vicente del Bosque, esta semana le dio la vuelta a la tortilla, cambiando el mundo del deporte por el de la crónica social con la visita de Jorge Javier Vázquez.

El presentador de Sálvame estuvo en Buenismo Bien y se sometió a las preguntas de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez. Evidentemente, una parte de la entrevista giró en torno a la política, quizá el tema principal de este programa de humor y Jorge Javier dejó claras sus preferencias políticas.

"Fíjate lo que ha conseguido esta pandemia: que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente", señaló Vázquez, conocido históricamente por su apoyo al Partido Socialista. "Y estoy feliz con el gobierno PSOE-Unidas Podemos. Y estoy feliz de que todo esto nos haya tocado con este gobierno", añadió.

"Estoy muy contento de que estén gobernando y ojalá esten muchos años... viendo lo que hay en la otra parte... no tengo la más absoluta duda. No se me pasa por la cabeza un país gobernado por Casado", concluyó Jorge Javier.