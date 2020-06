La familia de un español con COVID-19 denuncia que Sanidad Exterior “impide” su repatriación desde Mauritania

Fetén, nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 39 años, ha dado positivo en coronavirus en Mauritania, donde suele trabajar y donde su estado de salud empeora sin que de momento España permita su repatriación.

“No puede respirar, la neumonía por la que ingresó se le ha complicado, ha dado positivo en uno de los distintos test que le han hecho del coronavirus y estamos desesperados porque no podemos repatriarlo” denuncia Sabah, su hermana, que en la SER afirma que “la burocracia” española les está impidiendo desde el sábado poder trasladarlo en el avión medicalizado que la familia ha alquilado, “hemos contactado con el Consulado en Nuadibú, nuestra embajada en Mauritania, con Sanidad Exterior en Canarias, la Delegación del Gobierno en las islas, tenemos un avión privado alquilado, preparado con todo desde el sábado, y es España la que nos bloquea llevarlo a Gran Canaria al hospital, si empeora o pasa una desgracia iremos a la justicia, estamos indignados” advierte la hermana.

El Hospital de referencia al que les han dicho que debe ser trasladado es el Doctor Negrín de Gran Canaria. Pero la oficina de Sanidad Exterior en Canarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, les respondió ayer que hasta que no tengan una “carta de aceptación del hospital” de destino no les autorizan el traslado del paciente desde Mauritania a nuestro país, porque así se dice en el protocolo para el coronavirus y las repatriaciones de ciudadanos españoles.

En esa documentación de Sanidad Exterior , a la que ha tenido acceso la SER, hay una expresión que ha indignado especialmente a la familia cuando se refieren al paciente como , “este ciudadano español de origen mauritano positivo paraCOVD-19”, en l o que Sabah considera una expresión clara de discriminación.

“Esa respuesta de este chaval es “de origen mauritano” es increíble, como se les ocurre tratarnos como españoles de segunda categoría cuando están jugando con la vida de un enfermo que tiene derecho a asistencia médica porque aquí (Mauritania) no hay, y tiene derecho de ir a su país y ser tratado, no puedo estar más indignada” lamenta Sabah.

“Este chaval es español, estamos muy ofendidos, estamos aquí por motivos laborales, hemos enviado toda la documentación y ahora nos dicen que “de origen mauritano”, es que no lo entiendo, como no se llama Juan o Antonio es un español de segunda categoría?” Se pregunta Sabah.

La familia pidió ayuda desde el sábado al Consulado español en la ciudad pesquera mauritana, donde reside parte de la familia y donde Feten pasa parte del año, y también la Embajada está prestándoles asistencia intentando conseguir los permisos oportunos para la evacuación , “pero el Hospital Negrin no ha respondido a las peticiones del Consulado” dice la hermana del enfermo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad afirman a la SER que del permiso del hospital para la evacuación debería ocuparse “por el protocolo establecido” la empresa o aseguradora contratada para el traslado. Desde Exteriores, otras fuentes consultadas explican que desde el sábado tanto el Consulado como la Embajada española en Mauritania están en contacto con la familia para ayudarles a solventar los permisos para la evacuación y según estás fuentes “resolverlo es cuestión de horas”. Mientras, desde la Delegación del Gobierno en Canarias afirman que tuvieron conocimiento del caso el lunes y que están poniendo “todo el esfuerzo” para acelerar el traslado.

Mientras, la familia de este joven español, que sigue empeorando, no descarta denunciar la situación ante los tribunales, de hecho ya ha contratado un abogado en Gran Canaria para todos los trámites. Todo el retraso ha hecho que hayan tenido que cambiar de empresa de transporte aéreo medicalizado en varias ocasiones porque las avionetas no podían esperar.