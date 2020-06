"Decir que los árbitros están haciendo una campaña para que el Real Madrid gane LaLiga es una barbaridad"

El encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid generó mucha controversia y muchos comentarios después de la actuación arbitral de Estrada Fernández. Motivo por el cual el último tramo de 'Carrusel Deportivo' trató especialmente este tema.

Iturralde González aclaró cómo se debieron gestionar correctamente las tres jugadas clave: el penalti sobre Vinicius, el gol anulado a Januzaj y el gol de Benzema. Además, los miembros del Sanedrín ofrecieron su punto de vista y hablaron de la relación de lo sucedido con las declaraciones de Gerard Piqué.

Jordi Martí. "Creo que el arbitraje ha favorecido claramente al Real Madrid. Piqué ya lo vaticinó y el tiempo le ha dado la razón. El club no puede dejar sólo a Piqué. Si el club cree que está siendo perjudicado porque hay un doble rasero, no pueden dejarle solo".

Lluís Flaquer. "El partido de hoy le da la razón a Piqué. Pero Piqué tiene que lanzar un mensaje también hacia dentro. Pero si el Barcelona hubiera jugado un poquito mejor, LaLiga la tendría ya ganada".

Marcos López. "Tenga o no razón Piqué, el Barcelona no depende de sí mismo porque el Real Madrid es líder".

Antonio Romero. "Una cosa es decir que la actuación arbitral sea lamentable, porque desnivela el resultado por los minutos en los que se producen las jugadas. Pero extrapolar desde Barcelona que los árbitros están haciendo una campaña para que el Real Madrid gane LaLiga. Eso es una barbaridad".

Jesús Gallego. "Si no somos dudosos. El gol de la Real me parece gol legal y me parece mano de Benzema. Pero que por esto se intente justificar unas declaraciones lamentables y estrafalarias de Gerard Piqué me parece muy mal. Seamos serios y no seamos ingenuos".

Julio Pulido. "Piqué no puede salir a hacer eso sin aportar pruebas. ¿Dónde tenéis las pruebas de que hay una conspiración?".

Antón Meana. "A mí me preocupa mucho la situación arbitral. La sensación general es que hoy al Real Madrid le han favorecido de forma manifiesta. El arbitraje de hoy estaba más en lupa que nunca, y que pase lo de Januzaj... creo que no se dan cuenta de la repercusión que tienen sus acciones. Está en juego una Liga y se le está faltando el respeto a los árbitros. Pasa lo de Messi, que es un escándalo, y a los dos días pasa lo de San Sebastián. Y les da igual".

Pablo Pinto. "Lo de Piqué es más viejo que el hilo negro. Lo de meter presión es muy antigüo. Es compatible pensar eso, que es una estrategia de Piqué, con que van tres partidos en los que han caído del mismo lado".