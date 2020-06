El ejercicio de equilibrismo de Pablo Casado con los datos de las residencias

"Me causa vergüenza ver cómo nos podemos estar arrojando desde el Gobierno de la nación las cifras de las residencias de ancianos a las comunidades autónomas del Partido Popular, me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional las estadísticas dejan claro que donde más fallecidos hubo fue donde el PP no gobernaba", estas eran las palabras del líder del PP este fin de semana sobre el drama de las residencias de ancianos. La primera trampa es que Pablo Casado está comparando los datos de cinco comunidades con los datos de las otras doce. Las cinco comunidades que gobierna el PP contra las doce comunidades en las que que no gobierna. Y lo hace así porque es la única manera en la que le sale esa cuenta, y le sale muy ajustada.

Como contamos la semana pasada, en las residencias de toda España han muerto más de 19.500 ancianos por coronavirus o síntomas compatibles. Pues bien, en las cinco comunidades que gobierna el PP (Madrid, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Murcia) han muerto casi 9.500 mayores. Y en las otras doce han muerto poco más de 10.000. Es decir, que las cinco comunidades del PP acumulan casi la mitad de los fallecidos. Y Casado necesita sumar los datos de las otras doce autonomías para poder sostener su afirmación.

La segunda trampa está en lo que Casado no dice. El líder popular omite que la comunidad con más ancianos fallecidos, que es Madrid con casi 6.000, está gobernada por el PP. Sólo Madrid acumula el 30% del total de mayores muertos en residencias de toda España.

Además, Casado al tratar de salvar la cara de su partido en este drama, está reconociendo implícitamente que la gestión de las residencias era y es responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno también tenía su parte de responsabilidad en la coordinación pero la primera línea de defensa de los ancianos eran las comunidades.