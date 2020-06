La "nueva normalidad" nos trae los reencuentros

España entraba en la nueva normalidad y con ella ha llegado los reencuentros entre familiares y amigos.

Hemos hablado con la importancia de estos reencuentro con el Psicólogo Rafa Santandreu; "Los reencuentros tienen una gran importancia, cuando perdemos algo caemos en la cuenta de que era importante. Es bueno este ejercicio para darse en cuenta lo que tenemos. Por ejemplo, te levantas por la mañana ves colores, ver colores es la leche, eso significa que estas vivo."

"Yo creo el ser humano es muy adaptable, aunque nos han hecho creer lo contrario. Nos han vendido que somos más débiles de lo que realmente somos, desde pequeños tenemos que ir al médico para sobrevivir, y evidentemente hay que ir… pero hay que conocerse más, pensar en que lo natural es lo bueno. Nosotros tenemos una capacidad de la leche." apuntaba Santandreu

Todo esto te hace pensar que eres el animal más débil de tierra; perdemos esa idea de ser fuertes. Y recomendaba: "Entramos en una nueva normalidad, pero hay que entrar y disfrutar de ella; acostumbrarse a relacionarse de otra manera, hay cosas que ventajas y desventajas. Y yo me voy a adaptar a esta nueva normalidad."

Hemos pedimos a los oyentes que nos hablaran de sus reencuentros; de cómo han sido, si el saludo fue con abrazo o con codo. y entre los muchos Rosario nos contaba que “Nosotros no nos hemos abrazado con nadie que no fuera de casa, pero vamos el 2 de julio al sur a ver a nuestra familia. Aún tenemos que hablarlo, pero no creo que me pueda resistir al abrazo, y menos negarle a mi niño de 3 años abrazar a su abuela y a sus tíos. Difícil aguantarse después de lo que hemos pasado, y más cuando vamos a compartir techo unos días. Pero quizá lo más sensato será hacerlo con mascarilla.”

O Maite Furriel Zapater una zaragozana que lleva 26 años viviendo en la provincia de Pisa en la Toscana. Desde navidad no iba. Ira en Julio sobre todo va para ver a su madre que tiene 86 años y está en una residencia en Pedrola Ha estado muy preocupada y ha pasado mucho miedo. Así que quiero ir a abrazarla.