"Es el gran problema que está teniendo el Real Madrid": Álvaro Benito apunta cuál es el déficit de los blancos

Nuestro Sanedrín de exjugadores se ha juntado como cada lunes para analizar todo lo que nos ha dejado la jornada futbolística, que no es poco, marcado por el partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid en Anoeta, que provocó el cambio de liderato en La Liga.

Nuestros jugadores han opinado del aspecto más puramente futbolístico de encuentro de Anoeta, el problema futbolístico de los de Quique Setién o la destitución de Rubi, como los grandes bloques en los que se ha movido la actualidad futbolística

Álvaro Benito analiza así al Real Madrid que vio en Anoeta: "Lo veo con problemas para superar la presión adelantada. Hay un movimiento innovador que no se ha visto y que utiliza Zidane que es la inclusión de los laterales en el centro. A Courtois le cuesta un montón encontrar al hombre libre. Es el gran problema del Real Madrid cuando sufre una presión adelantada. El equipo es otro cuando encuentra espacios para correr", comienza exponiendo.

Centrándose en la importancia de la figura de Vinicius Junior: "Iba con dos marchas más que el resto. Hace muchas cosas, libera mucho al equipo, esa es la realidad. Me pareció que estaba en un estado físico buenísimo. Un jugador muy aprovechable".

KIko habla de la irregularidad del Real Madrid con una plantilla excepcional, sin embargo apunta a uno de los lunares de este equipo: "Zidane se atasca con los cambios". Por esa línea va también Gustavo López, que habla de fondo de armario: "Con el Atlético de Madrid, para mí, el Real Madrid es el equipo con más fondo de armario. El que tiene más variantes"

El Barça, para Jordi Cruyff

Jordi Cruyff sobre la polémica arbitral y el hipotético perjuicio a conciencia contra los culés, algo que no comparte el holandés: "¿Si estoy de acuerdo con Piqué? Bueno... a mí me cuesta decidir las jugadas de ayer. Es muy difícil. Igual hay que traer mejores profesionales para usarla. Si el Barça hubiese ganado 0-3 no había tanta polémica", afirma.

"El gran problema del Barça es que tan sólo ha ganado el 48% de los partidos fuera de casa. Es un problema real", apunta en un Sanedrín en el que se han detallado cuáles son los hándicaps de los dos grandes del campeonato liguero, que han visto en la irregularidad un camino peligroso aunque no está siendo amenazado por ningún nuevo contendiente, ya que la distancia con el resto de equipos es muy considerable.

