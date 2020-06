Julio Pulido: "Piqué tenía razón: va a ser muy difícil que el Barcelona gane LaLiga jugando así"

El Barça logró sumar tres puntos y continuar en la lucha por el título a pesar de mostrar su versión más descafeinada ante el Athletic en el Camp Nou. Los analistas de El Larguero analizaron el partido de los de Quique Setién.

Julio Pulido. "Piqué tenía razón: va a ser muy difícil que el Barça gane esta liga. Pero no porque ayuden los árbitros, como insinuó él. El Barça, jugando así, no puede ganar esta liga. Hoy no ha habido fútbol ni hambre, ha habido un fútbol plano".

Marcos López. "El Barça es un equipo tan plano que sólo dos chicos jóvenes que se están jugando su credibilidad le han puesto entusiasmo y ganas. Ahora Setién tiene que ser justo y entender con quién se ha aburrido en la primera parte"

Sique Rodríguez. "Los jugadores no funcionan con los entrenadores pero ganan ligas. Una cosa es hablar desde fuera y otra es desde dentro del equipo. Setién ahora ve que, con lo que tiene, se la tiene que envainar. A Setién, si pierde la liga con los jóvenes, se le perdona. si la pierde con los veteranos, no".

Jordi Martí. "Ansu Fati y Riqui Puig han cambiado el ritmo del partido. Estos son la luz del nuevo Barça, va a ser difícil que Setién lo ignore. Hubo una temporada en la que se apostó por Riqui Puig y , hoy, quien imprime caracter al partido es él. Si tiene que ir a la deriva en este Barça errático, por lo menos que Setién crea en ellos".

Jesús Gallego. "Si hay un señalado es Griezmann. En Sevilla ni la tocó y hoy, que Suárez no estaba haciendo nada, Setién ha decidido quitar a Griezmann. Me gustaría haberle visto la cara cuando salía del campo por la banda".

Anton Meana. "Setién se ha dado cuenta de que si tú tienes una idea pero los jugadores no te la compran, no se puede. Para mí están jugando de una forma muy triste. Setién puede ser el más cruyffista. Si Arthur no se creyera la prolongación de Guardiola y escuchase a su entrenador, sería mejor futbolista".

