El FC Barcelona sigue vivo en la lucha por el título tras el gris partido contra el Athletic. La única jugada polémica del partido fue una entrada de Messi sobre Yeray, por la que el argentino no vio ni una amonestación. Iturralde González lo analizó en El Larguero.

"Lo que no es posible es que se marche sin amonestación. Si es expulsión, nadie puede decir nada. Lo que me resulta extraño es que Gil Manzano pita falta pero no amonesta, cuando mínimo todo el mundo sabe que es amarilla. ¿Qué mensaje le manda al VAR? Que no ha visto la acción. Entonces ahí desde el VAR tienen que decir 'pues ven y mírala'", comenzó a explicar.

"Yeray va al suelo y probablemente el árbitro no ve el pisotón. Pero el VAR le tiene que dar la oportunidad a Gil Manzano que vea el pisotón. Al ver que no amonesta, tenían que haberle dado la oportunidad", añadió.

El árbitro explicó que "vio tenso" a Messi por ciertos gestos. "No vas a ver dos partidos seguidos empujando a un jugador o haciendo esta entrada. Luego, al descanso, está más de medio minuto y le recrimina cosas a Gil Manzano. Son faltas fronterizas, pero lo que no puede ser es que se marche sin amarilla", concluyó.

