Las playas se preparan para la llegada masiva de visitantes

Según la Ley de Costas en nuestro país los Ayuntamientos son los responsables de la seguridad en las playas. La mayoría han anunciado medidas concretas. En Lloret de mar y Fuengirola han instalado vídeo sensores. En Alicante te puedes descargar una aplicación que con los colores del semáforo te indica el nivel de ocupación de las playas. En Gandía, según ha contado la alcaldesa Diana Morant en H-25 hay drones y además accesos exclusivamente de entrada y de salida, se ha cerrado al tráfico el centro y el paseo marítimo para aumentar la zona peatonal lo que hará más fácil mantener la distancia social. El ayuntamiento prepara también un KIT con cuatro estacas y unas cuerdas poder marcar una zona de playa segura, los 4 metros cuadrados de separación que se consideran necesarios para disfrutar de la arena con tranquilidad. Todas estas medidas tienen un único objetivo: evitar las aglomeraciones.

Este fin de semana, primero en el que la movilidad está permitida entre comunidades, va a ser una prueba de fuego para Gandía porque acoge principalmente turismo nacional. Es evidente que este del 2020 va a ser un verano distinto para los turistas, pero también para los socorristas que tendrán que hacer su trabajo evitando, dentro de lo posible, el contacto con la persona a la que salvan, Erika Ibáñez, socorrista en las playas de Alboraya, nos explica que está prohibido hacer el boca a boca, aunque sí tendrán, evidentemente, que mantener contacto si alguien está en peligro para sacarlo del agua. Se trata sobre todo de evitar la zona de boca y nariz.

Una de las novedades que nos trae el coronavirus es la aparición del auxiliar de playa. No estarán en todas las Comunidades, pero sí en algunas como, por ejemplo, Andalucía, donde la Junta ha contratado a 3.000 personas para que vigilen que se respetan las distancias de seguridad, las prohibiciones de juegos de palas, el uso de sandalias en las duchas y lo más complicado, el aforo. Doris Romero es una de las auxiliares que ha contratado la Junta de Andalucía, trabaja en la cala Honda, de Nerja, una playa muy pequeña en la que este verano tendrán cabida alrededor de 200 personas. Aún no ha empezado la temporada de alta ocupación y Doris ya ha tenido que informar a más de un bañista que debía darse la vuelta y buscar otra playa porque cala Honda estaba llena. Por lo general, nos cuenta, la gente se lo toma bien, "nosotros tenemos muy claro que nuestra tarea no es la de poner multas, no enfrentarnos con nadie, nos limitamos a informar".