Jordi Évole, sobre la estafa de las criptomonedas: "Espero que nadie haya caído a costa de mi nombre"

La forma de contactar con "las víctimas" en la mayor parte de los casos es por internet. Y de hecho famosos como Risto Mejide, Pablo Motos o Jordi Évole han sido utilizados para hacer publicidad engañosa sobre este producto. Ellos lo han denunciado y hasta alguno como Jordi Évole lo ha llevado a los tribunales. “Es una estafa que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que hacen es que utilizan el nombre de algunos de los que salimos en la tele para decir que nos hemos forrado con las criptomonedas. Yo no tengo ni idea de criptomonedas; solo tengo una cuenta en el banco y con eso voy haciendo”.Évole lo ha compartido hoy en sus redes aunque la estafa lleva activa desde hace cerca de un año “pero hoy lo hemos publicado para tratar de disuadir a la gente., Y cuando esta mañana escuchaba la noticia de Anna Punsí no lo podía creer”.

Jordi Évole reconoce que se enteró de esta estafa por casualidad comiendo con sus padres y poco a poco se lo fue diciendo más gente que le iba viendo en distintas publicaciones. “Y cuando vi lo que era aluciné. Aparece en cualquier medio, le dan formato de noticia y es muy fácil de caer”, nos dice elperiodista. “Y sólo espero que nadie haya caído a costa de ni nombre”.