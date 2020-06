Antonio Romero: "Para buscar un jugador así en el mercado tienes que preparar más de 100 millones de euros"

Tras las palabras de Dani Ceballos este jueves en 'El Larguero', los miembros del Sanedrín ofrecieron su punto de vista acerca del futuro del Real Madrid, centrado sobre todo en dos jugadores sevillanos: el mencionado Ceballos y el capitán madridista, Sergio Ramos.

Dani Ceballos

Javier Matallanas: "No parece que vaya a seguir de blanco. Tampoco le veo de verdiblanco, aunque esté en contacto, lo que ha dado la sensación durante la entrevista es que va a seguir en la Premier y que está muy contento con Arteta".

Antonio Romero: "En el Real Madrid tiene un hándicap importante, y es que Zidane y él no tienen 'feeling'. Ceballos, una vez que tiene complicado tener minutos en el Real Madrid como ha dicho, tiene un objetivo claro que es la Eurocopa y que la opción más factible es la Premier".

Pablo Pinto: "Queda claro que la química con Zidane es nula, no lo disimula ni lo maquilla en las conversaciones. Con un Zidane fuerte no tiene nada que hacer, sus puertas están cerradas"

Antón Meana: "No tiene sitio con Zidane y creo que ha sido bastante claro. Es una pena que no tenga sitio en el Real Madrid, con Ceballos jugarían bien al fútbol".

El futuro de Sergio Ramos

Javier Matallanas: "Es la asignatura pendiente de Florentino. Fernando Hierro se fue, Raúl se fue, Iker Casillas salió y lo suyo sería que este capitán se retirase en el Real Madrid. La sensación es que las dos partes quieren vincular su destino para siempre".

Antonio Romero: "Con todos los respetos para los grandes capitanes del Real Madrid, hay una gran diferencia entre Sergio Ramos y todos los demás. Hierro cuando se fue del Madrid estaba ya en la parte final de su carrera, Casillas ya no era titular indicutible, Raúl con la llegada de Mourinho lo tenía muy difícil para ser titular en el Real Madrid. Zidane dijo ayer que Ramos es el mejor defensa del mundo, es titular indiscutible en el Real Madrid, es titular indiscutible en la Selección y para buscar a un jugador así en el mercado tienes que preparar más de cien millones".

Lluís Flaquer: "Este discurso de que Sergio Ramos está en plenitud... está en un gran momento de forma, pero si el Real Madrid no rompe esa norma de renovar año a año, eso es que no ve un proyecto a medio plazo con Ramos".

Manu Carreño: "No todo depende del DNI. Hay jugadores que tienen 33 años y que se han cuidado más. Hay jugadores a los que con esa edad le puedes hacer una oferta por dos o tres años. A mí no me convencía la norma de año a año en el Atleti y no me convence igual en el Real Madrid. No me sorprendería que con Ramos fueran dos o más años".

Antón Meana: "Con el paso de los años, cuando se mire con perspectiva, el gran Madrid de estos años es el Real Madrid de Sergio Ramos. Por encima del Real Madrid de Cristiano o el Real Madrid de Zidane. Si conoces desde dentro lo que le ha pasado al Madrid en la última década, creo que el Real Madrid sin Ramos hubiera sido un desastre".