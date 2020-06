Viajar como mochilero en tiempos de pandemia: ¿tiene futuro este tipo de turismo?

Cada verano, son miles los jóvenes que se recorren Europa en Interrail, por ejemplo, o cualquier otro país del mundo con poco dinero en sus carteras y conociendo a gente nueva durante su viaje. Los mochileros este verano son una especie en peligro de extinción debido a la pandemia de coronavirus.

En los centros históricos de la mayoría de las ciudades estábamos acostumbrados a encontrar guías turísticos con grandes carteles donde se anunciaban rutas, los conocidos Free Tours. Ahora, este tipo de actividades de ocio, que realizan empresas como Civitatis, funcionan solo con cita previa y en pequeños grupos.

La otra pata que permite que sea factible y asequible esta forma de viajar para los jóvenes por poco dinero son los hostels, en los que se comparte habitación. Hasta ahora, en los cuartos se colocaban varias literas donde dormía gente que no necesariamente se conocía entre ella. El baño o la cocina también eran compartidos pero, ¿tienen sentido los hostels en un mundo en el que ya no podemos compartir? Nos vamos hasta el Hostel One Madrid para charlar con su propietaria, Laia Queralt y conocer cómo van a gestionar estos espacios comunes o, en cualquier caso, cómo puede cambiar su modelo de negocio.