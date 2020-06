Arthur, molesto por las declaraciones de Quique Setién

Enfado enorme del todavía futbolista del Barcelona Arthur Melo con Quique Setién. Según fuentes del entorno del futbolista, a Arthur le molestaron mucho las declaraciones del cántabro previas al partido frente al Celta. "Habló de Arthur como si fuera un entrenador que ha ganado muchos títulos cuando no ha ganado absolutamente nada”, deslizan desde el entorno del jugador.

Quique Setién aseguró en la previa del partido frente al Celta, que Arthur no era el primer futbolista que llegaba al Barça con unas "grandes ilusiones y expectativas" que finalmente no cumplía, así como que "no es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien".

Arthur se encuentra este domingo en Turín pasando el reconocimiento médico con la Juventus y en las próximas horas se podría hacer oficial el trueque entre el Barcelona por Arthur y Pjanic.

La operación supondrá alrededor de un beneficio de 10 millones de euros para el Barcelona. A partir de la próxima temporada Arthur jugará en la Juventus y Pjanic vestirá de blaugrana.

Más información

