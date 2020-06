Setién: "El club no me ha comunicado que Arthur se vaya a marchar: yo sigo contando con él"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha señalado que el club no le ha comunicado que el centrocampista Arthur Melo vaya a dejar el equipo a final de temporada para ir a la Juventus pero, cuando el entorno y la prensa dan por hecho una operación de 'trueque' que terminaría con Miralem Pjanic en Barcelona, el míster cree que esta situación es "anormal" y que, si se cierra la operación, Arthur debería ser profesional y "honrar" al Barça hasta el último día.

"Estáis dando por hecho un tema que yo no lo doy, el club no me ha comunicado que se vaya a marchar, o que lo haya hecho ya. De hecho, va a estar con nosotros hasta el último partido. Si se da el acuerdo, le tengo que convencer de que hay cosas que tiene que hacer y dejar un buen recuerdo. Hay que ser honrado en el lugar en el que estás y con el club que te está pagando hasta el último día", apuntó en rueda de prensa.

Cree, eso sí, que esta situación de Arthur es "anormal". "Esto que está sucediendo es anormal. Pero seguro que Arthur, como todos, quiere terminar bien, ganar algún título y dejar un buen recuerdo hasta el último día que esté aquí. Las circunstancias nos han llevado a este camino y no queda más remedio que aceptarlo", añadió.

Pese a ello, cuenta con él para Balaídos. "Sigo contando con él. Va a hacer el entrenamiento y luego va a viajar y con posibilidades de jugar mañana. Es todo lo que hay. Hay que tratar que este ruido no le afecte y que en caso de que tenga que salir, de jugar, que trate de dar lo mejor de sí mismo", se dirigió al brasileño.

En cuanto a por qué querría el club blaugrana desprenderse de un jugador que había levantado altas expectativas y que era comparado con Xavi Hernández, Setién apuntó a la irregularidad. "Desde que Arthur está conmigo, ha puesto mucho interés en hacer lo que le hemos pedido. Hay cosas que le hemos tenido que ir recalcando y en algunos ocasiones lo ha hecho, quizá le ha faltado continuidad. Pero va por buen camino", apuntó.

"No es el primer ni último jugador que ficha por un club con grandes expectativas y al final no fructifican, por lo que sea. No sé si pasará con Arthur o no, pero le pasa a muchos jugadores y en muchos clubes. Habrá aficionados que piensen que es una buena oportunidad para el jugador y el club, y otros que pensarán que es mejor aguantarle por su edad. No sabremos nunca si está bien hecha la operación o no", aportó sobre esas expectativas incumplidas.

Seguro del fallo del Madrid

Por otro lado, sigue convencido de que el Real Madrid, actualmente líder de LaLiga Santander con los mismos puntos que el Barça, pinchará. "Por supuesto que sigo convencido, quedan siete partidos por disputar y es muy difícil que incluso el Madrid, como nosotros, ganemos todos los partidos. Nosotros hemos empatado uno, ellos todavía no, pero este es un juego que a veces nos sorprende. Confío y aspiro a que en algún momento se equivoquen", se sinceró.

Sobre la siguiente jornada, con visita a Balaídos, aseguró que el Celta, con dos triunfos seguidos, pondrá las cosas difíciles a los suyos. "Supongo que el Celta tratará de ser consistente y sólido en defensa, creo que no les han marcado en los últimos partidos. Además, en ataque, tienen muchísimo talento. Tienen jugadores que saben qué hacer y tienen esa inspiración, a veces, que les hacen diferentes. Hay jugadores muy listos que nos lo pueden complicar. Va a ser un partido difícil y espero sacarlo adelante", auguró.

En cuanto a Riqui Puig, comentó que podría ser titular ante las ausencias de Sergio Busquets y Frenkie de Jong por sanción y lesión. "Podría ser un buen momento, sin duda. Con la ausencia de algunos jugadores muy importantes que no vamos a tener, le abre más posibilidades. Pero también las tenía antes, incluso estando todos. La actitud siempre ha sido extraordinaria y ha tenido evolución", destacó del canterano.

