Kempes, sobre la cúpula del Valencia: "Cuando lo futbolístico está bien, buscan desestabilizar"

Mario Kempes, exjugador y ex del Valecia, pasó por El Larguero para comentar la decisión del Valencia de prescindir de Celades. "Cuando lo futbolístico está bien, buscan desestabilizar", explicó.

"Desilusionado porque los de arriba no saben apreciar el trabajo de los entrenadores. Cuando se hacen dominantes, se les echa a la primera de cambio. El problema es que hay que buscar culpables y normalmente es el entrenador. En este caso es la cúpula, que otra vez vuelve a desestabilizar el club", comenzó a explicar Kempes.

Sobre quién podría sustituir a Celades en el largo plazo, Kempes dijo que "hay que buscar el entrenador adecuado a un equipo". "El entrenador tiene culpa, pero también lo que están en la cancha. El presidente y el socio vuelven a elegir equivocadamente. ¿Por qué no dejan trabajar a aquellos que saben? No traigas a gente para ponerle la pata sobre la cabeza", añadió.

"Me echaron por decir las preocupaciones que tenía"

Kempes también fue muy claro sobre su salida del club. "Me echaron por decir las preocupaciones que tenía, creo no voy a trabajar ahí estando esta gente. Pero me preocupa que no están haciendo nada por el Valencia. Que si dijéramos que tienen alguna buena intención...", explicó.

"Cuando lo futbolístico está bien, le buscan tres patas al gato para desestabilizar y volver al problema de la cúpula. Cuando la cúpula está bien, se meten con lo deportivo", añadió.

"No hay que echar solo la culpa al entrenador. El respeto que tienen los jugadores al entrenador. Pero es más fácil echar al entrenador. Es antiguo, pero es la realidad. Lo que me preocupa es la dejadez. Haces un buen partido y ya da igual. Vas a estar compitiendo con Barça, Madrid, Atlético, Sevilla...", concluyó.