"Medicalizar las residencias es un error"

Hoy en España 375.000 mayores viven en algún tipo de alojamiento colectivo. Según el informe del CSIC envejecimiento en red, el 27% de las plazas en esas residencias son públicas y el 73% privadas. Las cifras indican también, que España ha apostado por las residencias de gran tamaño. El 51% de los mayores que viven en estos centros conviven con más de un centenar de personas. Además, y según datos de la OCDE, España destina el 0’7% del PIB a servicios sociales y de dependencia. Muy lejos de los países europeos de nuestro entorno, Francia dedica el 1’34 y Suecia el 2’66 de su Producto Interior Bruto. En resumen, hemos dejado el cuidado de nuestros mayores en manos privadas. Predominan las residencias muy grandes. Y destinamos menos dinero y menos personal a los mayores que en los países de nuestro entorno.

En 'Hora 25', Javier Yanguas, experto en geriatría y Director Científico del programa de mayores de la Fundación la Caixa, ha explicado que lo sucedido en España con las residencias de mayores también ha pasado en países con otros modelos residenciales. Me preocupa, añade "que veo ahora una cierta sobreactuación, parece que tienen que medicalizarse todas las residencias y eso en otros países no ha pasado". "Me asusta la idea de medicalizar todos los centros, no es la solución por que las residencias no son hospitales". Lo que hay que cuestionar es si esos centros de mayores contaban con el suficiente personal y si ese personal estaba preparado y tenía la formación necesaria.

Según este experto, el modelo actual en España está enfocado a atender los cuidados de larga duración es demasiado generalista e igual para todos. La tendencia debe ser hacia la personalización, hay que atender más los aspectos emocionales y subjetivos y acompañar más.

Javier Yanguas reclama una mayor coordinación entre las distintas administraciones que intervienen en el cuidado de los mayores. Hoy, nos dice, las diputaciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, y cada administración se encarga de su parcelita de servicios con poca o ninguna coordinación entre ellas. El resultado final es que no hay al final una mirada única y coordinada. Se tiene que tender, concluye, hacia modelos que integren todos los servicios como sucede en Dinamarca o Suecia, por ejemplo.

La situación de los mayores ahora preocupa, pero si pensamos en el futuro, se ve más negro todavía. España en una década tendrá la población más envejecida, habrá menos jóvenes cotizando y viviremos más años, explica este experto en geriatría que se pregunta: “¿Quién va a pagar todo esto?” De ese futuro, añade, hay que empezar a hablar ya. “No podemos tener unos cuidados garantizados en la vejez como sí lo tienen los suecos si no pagamos impuestos como ellos”.