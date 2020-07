"No sabemos qué brote se descontrolará, nunca hemos visto este coronavirus": el aviso de la viróloga del CSIC

"Que iba a haber brotes era una certeza para los expertos porque hay un número importante de personas infectadas y que por tanto pueden propagar el virus. Que llegaran tan pronto yo personalmente no me lo esperaba. La buena noticia es que de momento están estables y eso significa que los estamos consiguiendo mantener a raya", ha contado en La Ventana la viróloga del CSIC, Margarita del Val.

En lo que insisten todos los expertos es en la necesidad de no bajar la guardia y mantener el esfuerzo realizado todo este tipo en el mantenimiento de la distancia social y las medidas de prevención: uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Y es que, según Del Val, "nunca podemos saber qué brote se puede descontrolar y generar una segunda ola, podría ser cualquiera".

Detrás de ese incertidumbre está el hecho de que sigue habiendo muchos casos de personas asintomáticas, que desconocen que están infectadas y que sin saberlo pueden estar propagando la enfermedad si no observan las medidas de precaución. "La carga viral que puede llevar una persona en las distintas fases del contagio es muy variable y si es muy alta y nos metemos en una discoteca cerrada con un montón de gente, pues la montaremos".

Por eso la viróloga del CSIC insiste en no bajar la guardia por ejemplo en el ámbito familiar. "Uno puede pensar que un familiar es alguien de confianza y que no le va a contagiar. Pero es que esto no es algo que se haga a mala idea. Cualquier persona de nuestro círculo más íntimo puede contagiarnos sin saberlo".

Por eso Del Val cree que el comportamiento individual tiene que ser el mismo en casa, en el trabajo, en zonas de ocio, dentro de España o fuera si se viaja por turismo. "Lo importante es tener cuidado siempre y en toda circunstancia". Un ejercicio de responsabilidad individual que se suma al trabajo de las autoridades sanitarias para mantener "cartografiados" al detalle todos y cada uno de los brotes mediante el rastreo de posibles contactos de riesgo.

Ambas acciones conjuntas son, según Margarita Viral, la mejor estrategia que tenemos para combatir la propagación del virus. Una expansión en la que que el calor "puede atenuar algo pero con tanta gente potencialmente vulnerable casi no se va a notar. Un 95% de la población somos aún vulnerables al contagio, así que hay mucho campo para que el virus se propague".

Del Val recuerda además que en la última pandemia de gripe A en 2009 el virus se propagó durante el verano. "En España hace calor, pero también lo hace en Irán y allí se está afrontando ahora una segunda ola peor que la primera".