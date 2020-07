La comisión para la reconstrucción no reconstruirá nada

Este viernes conoceremos las conclusiones provisionales de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica, que se votarán el día 20 de julio. Seguramente habrá pocas sorpresas. Las reuniones de la comisión se han desarrollado con formalidad y mesura, que no es poco, pero está claro que no llegará ni un metro más lejos de lo que alcanza la rigidez de nuestros partidos, que han hiperdesarrollado su sentido de la disciplina y a cambio han atrofiado su elasticidad.

¿Qué va a pasar? Supongo que habrá acuerdo allí donde no hay quien se atreva a negarlo, por ejemplo, el tema sanitario, ya veremos con qué grado de concreción. Imagino que se apañará también un a modo de convergencia sobre Europa para no ir dando el cante cuando se debata el trascendental capítulo de las ayudas; estamos a la espera de saber si el PP se une a los países frugales o no se atreve a tanto. En materia de educación y de impuestos las líneas de resistencia no se mueven ni un milímetro. La derecha insiste en bajar los impuestos aunque el mismísimo Banco de España pida lo contrario, y por mucho que llueva o truene, no hay forma de consensuar el principio universalmente reconocido de que un estado moderno lo que tiene que asegurar es la educación pública. La concertada cumple un papel complementario, sin embargo, en España ha terminado por convertirse en un baluarte ideológico y no parece haber arreglo. Ahora el Gobierno la ha excluido de los fondos de ayuda y ha vuelto a arder Troya.

La comisión para la reconstrucción enderezará un par de entuertos y eso se agradecerá, pero no reconstruirá nada, y menos en unas pocas semanas. La emergencia no impresiona a lo suficiente a nuestra política; las luces largas están fundidas. El término reconstrucción, con lo que tiene de desafío y de histórico, surgió en el ya lejano mes de abril cuando estábamos asustadísimos por lo que pasaba y hablábamos incluso de pactos de la Moncloa segunda edición, pero aquello quedó atrás. Es posible que nos acordemos de nuevo cuando, a la vuelta del verano, la crisis caiga a plomo sobre nuestras cabezas pero ya será tarde porque estaremos en plena batalla de los Presupuestos y a las puertas de las elecciones catalanas, el momento menos propicio para reconstruir.